Overlord Temporada 4 lanza su tercer tráiler antes de estrenar este verano

La próxima cuarta temporada de Overlord recibió su tercer tráiler de anime antes de su fecha de estreno confirmada para el 5 de julio. También presentó el tema de apertura “HOLLOW HUNGER” interpretado por el dúo musical OxT.

Se lanzó un sitio web y una imagen conmemorativa especial para celebrar el décimo aniversario de la novela ligera. La serie original está escrita por Kugane Maruyama e ilustrada por so-bin. A continuación, te compartimos detalles del equipo de producción y elenco.

Muchos miembros del elenco de temporadas anteriores de Overlord están retomando sus papeles, incluidos Satoshi Hino como Ainz, Yumi Hara como Albedo, Sumire Uesaka como Shalltear, Emiri Katou como Aura, Yumi Uchiyama como Mare, Masayuki Katou como Demiurge y Kenta Miyake como Cocytus.

El personal de producción de animación de Overlord Temporada 4 está formado por Naoyuki Itou (Hunter × Hunter: Phantom Rouge) como director de la cuarta temporada, Yukie Sugawara (Combatants Will Be Dispatched!) como guionista y Satoshi Tasaki (No Game, No Life Zero) como diseñador de personajes.

So-bin está acreditado como el diseñador de personajes original. La producción de animación volverá a estar a cargo de MADHOUSE, estudio de animación detrás de animes como One Punch Man Temporada 1.

Foto: @over_lord_anime Twitter / Overlord

Crunchyroll transmite el anime Overlord y lo describe como tal: “Cuando un popular MMORPG anuncia su cierre definitivo, el veterano jugador Momonoga decide quedarse en él hasta el mismo cierre, sin salir. El problema es que pasa la horra de cierre y él no se desconecta, pero los NPC han ganado conciencia propia. ¿Está atrapado?”

