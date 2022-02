Overlord Temporada 4 comparte los primeros diseños de personajes

El género anime isekai se ha estado calentando en el medio del anime durante años, y las historias suelen ver a un protagonista normal y con los pies en la tierra que es transportado a un mundo mágico en el que tiene acceso a habilidades inimaginables.

Aunque los gustos de Sword Art Online y The Rising of the Shield Hero ven a sus héroes apegados al lado luminoso, el mundo de Overlord es muy diferente, con el personaje principal colocado en el papel del villano más grande de este universo.

Ahora, Madhouse Studio ha lanzado una nueva mirada a los personajes que regresarán para este próximo capítulo lleno de acción. A continuación, La Verdad Noticias te compare sobre Overlord temporada 4: El regreso de Aniz, fecha de estreno, diseño de personajes y más detalles.

¿Cuándo se estrena Overlord Temporada 4?

Se sabe que la temporada 4 de Overlord programó su estreno para algún momento de 2022. Para esta próxima cuarta temporada, se espera que una serie de viejos favoritos regresen una vez más, ya que los episodios planean cubrir el "Arco del Reino Sagrado", cuando llegue a finales de este año. Pero, ¿Aniz va a conquistar el "Reino Hechicero"?

La historia de Overlord ve a un jugador típico colocado en los zapatos de Ainz Ooal Gown, uno de los principales villanos del universo del que proviene, que también parece un esqueleto gigante con túnica.

Albergando una serie de subordinados y poderes que lo colocan al nivel de un dios dentro de su reino, nuestro protagonista aparentemente no tiene ningún deseo de regresar al mundo real, sino que simplemente está soportando los golpes e intentando cumplir su papel en este universo que comenzó como un MMORPG.

Diseños de personajes en Overlord Temporada 4

Imagen: Madhouse / Temporada 4 Overlord

Madhouse lanzó nuevos diseños de personajes para los personajes favoritos de los fanáticos, incluidos Ainz, Albedo, Shalltear, Demiurge, Aura, Marem y Cocytus, mientras se preparan para una nueva aventura en su reino mágico mientras luchan con los desafíos de héroes y villanos por igual.

Las mentes creativas detrás de la serie incluirán a Naoyuki Itou como director, Yukie Sugawara como supervisor de guiones de la serie, So-Bin como diseñador de personajes original, Satoshi Tasaki como diseñador de personajes y Madhouse una vez más regresa como el estudio que trae la novela ligera. serie a la vida.

La descripción oficial de Overlord de Crunchyroll, para aquellos que no estén familiarizados con la serie, dice así: "Cuando se programa el cierre permanente de un MMORPG popular, el jugador veterano Momonga se niega a cerrar sesión”.

“A medida que los NPC comienzan a desarrollar personalidades y mentes propias, decide poner en práctica sus habilidades como el nuevo señor supremo del juego". Overlord Temporada 4 (y previas temporadas) estarán disponibles en Crunchyroll, mientras que el manga está disponible en sitios como Panini México.

