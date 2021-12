Ousama Ranking lanza nuevo tráiler de su temporada 2

Con Ousama Ranking (Ranking of Kings) programado para comenzar su segundo curso en enero, se lanzó un nuevo avance que brinda un vistazo a los próximos eventos y batallas del anime.

El tráiler también muestra la nueva canción de apertura "Hadaka no Yuusha" de Vaundy y la nueva canción de cierre "Flare" de milet. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Funimation anuncia los primeros estrenos de anime durante invierno de 2022.

¿Cuándo se estrena Ousama Ranking Parte 2?

El anime de Ousama Ranking, estrenará la parte 2 de su primera temporada el 7 de enero de 2022. Ranking of Kings se basa en el manga de Sousuke Touka, que comenzó en 2017 y tiene 12 volúmenes de tankoubon a diciembre de 2021. Se publica bajo la etiqueta BEAM COMIX.

iQiyi describe el anime como: “La historia gira en torno al personaje principal, Bojji. Nacido sordo, débil e incapaz de empuñar ni siquiera la daga de un niño, sueña con convertirse en el mejor rey del mundo”.

“La riqueza del país, la cantidad de hombres fuertes y si el propio rey del país es tan fuerte como un héroe son las condiciones para evaluar el ranking de reyes de cada país, que también se conoce como Ranking de reyes”.

“El personaje principal, Bojji, es el primer príncipe del reino gobernado por King Boss, que ocupa el séptimo lugar en el reino. Sin embargo, Bojji nació sordo, débil e incapaz de empuñar ni siquiera la daga de un niño”.

“Bojji es despreciado no solo por sus cortesanos, sino también por la gente por no ser digno de ser rey. Aunque el amable y fuerte Bojji se siente herido por estas palabras, aún enfrenta la vida de manera positiva, ya que quiere cumplir su promesa con su difunta madre”. Para más información, puedes ir al sitio web oficial de Ousama Ranking.

¿Dónde ver Ranking of Kings?

(Foto: WIT Studio) Ranking of Kings

Puedes ver el anime Ranking of Kings en Funimation, en su idioma original japonés y con subtítulos al español. El equipo de producción incluye a Yousuke Hatta (director asistente de Boogiepop And Others) como director, Taku Kishimoto (Moriarty the Patriot Parte 2) como compositor de la serie.

Atsuko Nozaki (The Legend of Heroes: Trails in the Sky The Animation) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Maki Kawake (Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow, diseñadora de ropa) como diseñadora de personajes secundarios y directora de animación en jefe. Otros miembros del personal incluyen a:

Yuuji Kaneko (Joze to Tora to Sakanatachi) como director de arte.

Satoshi Hashimoto (Don't Toy With Me, Miss Nagatoro) como diseñador de color.

Kazuto Izumida (Shōjo ☆ Kageki Revue Starlight movie) y Noriyuki Ueda (co-director de fotografía de Sirius The Jaeger) como directores de fotografía.

MAYUKO (Cells at Work!) como compositor musical.

Masaru Ooshiro (el animador clave de Joze to Tora to Sakanatachi), Shin Ogasawara (diseñador de personajes de Pokémon: Twilight Wings), Nozomi Fujī (animadora clave de Blade of the Immortal) y Kanako Yoshida (animadora clave de Sonny Boy y Mob Psycho 100 II) son los principales animadores. Mientras que WIT Studio está a cargo de la producción de animación.

Anteriormente, informamos todo lo que debes saber de Bubble anime de WIT Studio y Netflix. Mientras tanto, el elenco de Ousama Ranking incluye a Minami Hinata como Bojji, Ayumu Murase como Kage, Yūki Kaji como Daida, Rina Satō como Hilling.

Takuya Eguchi como Domas, Hiroki Yasumoto como Apis, Hinata Tadokoro como Drushi, Daiki Yamashita como Hokuro, Kenta Miyake como Boss, Takako Honda como Sheena, Maaya Sakamoto como el espejo mágico, Yoshimitsu Shimoyama como Desha y Takahiro Sakurai como Despa. Ousama Ranking regresará con más episodios en enero de 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!