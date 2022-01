Opening de Attack on Titan Temporada 4 Parte 2 “The Rumbling” letra en español

Opening de Shingeki no Kyojin “The Rumbling” letra en español

¡Advertencia! El siguiente video contiene importantes spoilers de Attack on Titan The Final Season Part 2 (Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2). Recomendamos simplemente escuchar el video en lugar de mirarlo si no estás actualizado con los nuevos episodios.

Después de lo que pareció una eternidad, la temporada final de Shingeki no Kyojin regresó, comenzando la segunda mitad de lo que parece ser el final de este increíble viaje. Para celebrar la segunda mitad de la última temporada, Studio MAPPA lanzó un nuevo tema de apertura para el programa; y el opening es siempre un tesoro de spoilers.

Titulado “The Rumbling”, este opening está completamente expresado en inglés, con un ambiente de heavy metal. Puedes comprobarlo y la letra por ti mismo abajo. Anteriormente, informamos sobre los mejores openings del anime de 2021; Demon Slayer, Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 1 y más.

Opening “The Rumbling” Shingeki no Kyojin letra en español

Retumbar, retumbar, ya viene

Retumbar, retumbar

Tener cuidado

Yendo por ti

Todo lo que siempre quise hacer fue hacer las cosas

bien Nunca quise ser el rey, lo juro

Todo lo que siempre quise hacer fue salvar tu vida

Nunca quise agarrar un cuchillo, lo juro

sin lágrimas, sin miedo, ardiente, ardiente

dime lo que me he perdido

todavía vagando en la niebla profunda

si lo pierdo todo, resbalo y caigo

nunca apartaré la mirada

si lo pierdo todo, lo pierdo todo, lo pierdo todo

si lo pierdo todo fuera del muro

vivo para morir otro día

no quiero nada

solo estoy aquí para…

Tener cuidado

Retumbar, retumbar, ya viene

Retumbar, retumbar

¿Qué te pareció la letra en español? La temporada final de Attack on Titan se está transmitiendo actualmente tanto en Crunchyroll como en Funimation, con retransmisiones posteriores de cada episodio que aparecen en Hulu y Adult Swim. Recientemente, el comediante Carlos Ballarta comparte clip de su doblaje de Grisha en español latino.

¿Cuántos capítulos tiene el manga Attack on Titan?

Imagen: Kodansha / Shingeki no Kyojin

El manga de Attack on Titan finalizó en abril de 2021 con un total de 139 capítulos. Si todavía está buscando más contenido de Hajime Isayama y anime, asegúrate de consultar todos los artículos relacionados a Shingeki no Kyojin que tenemos en La Verdad Noticias.

