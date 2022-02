One Punch Man ve a Saitama eliminar un objetivo importante

La enorme saga del Monstruo Humano ha llegado a su clímax cuando los miembros finales de las Asociaciones de Héroes y Monstruos ahora se enfrentan entre sí. Sin embargo, ha sido un camino difícil para los héroes, ya que si bien han sido heridos en gran medida, los monstruos solo evolucionan a medida que pasa el tiempo en One Punch Man.

Este fue el caso de uno de los monstruos más salvajes que necesitaban ser tratados, Evil Natural Water, también en el capítulo más nuevo de la serie. La última vez que vimos a Saitama, todavía estaba tratando de averiguar qué estaba pasando exactamente en la superficie después de haber estado atrapado bajo tierra todo este tiempo.

Durante todo esto, surgieron dos nuevas amenazas de monstruos de nivel Dragón y una incluyó la próxima evolución de Evil Natural Water, ya que si bien se había retrasado antes, los capítulos anteriores revelaron que se había fusionado completamente con el océano para convertirse en una amenaza mucho más letal para que cualquiera de los héroes lo derribe. Puedes encontrar este momento del manga One-Punch man Capítulo 155 en VIZ Media.

Saitama vs Evil Ocean Water en OPM 155

El Capítulo 155 de la serie de manga OPM, ve a Evil Ocean Water haciendo su movimiento contra Garou y los luchadores restantes cuando un helicóptero de rescate intenta sacar a más de los héroes caídos del área de manera segura, y rápidamente después de que Saitama se adelanta.

Corriendo completamente sobre la superficie del agua sin contratiempos gracias a su velocidad, Saitama salta directamente hacia la "cara" de Evil Ocean Water y lanza un Serious Punch a quemarropa. Esto envía una onda de choque masiva en todo el resto del mar cuando Evil Ocean Water se divide por la mitad.

Un portaaviones militar cercano está atrapado en medio de él, ya que casi son tragados por una ola masiva. Saitama aterriza de inmediato y clava los pies. Sin un apoyo para los pies, no puede transportarlo, por lo que en su lugar usa la nave transportadora gigante como una tabla de surf improvisada para sacar a todos de la ola de manera segura.

Saitama podría estar ocupado con algunos de los otros monstruos por ahora, pero dado que está de regreso en la pelea principal, está muy claro que las cosas llegarán a su fin lo suficientemente pronto. Además, parece que Saitama de One Punch Man es tan fuerte que ahora puede realizar milagros.

¿Cuándo sale temporada 3 de One Punch Man?

Foto: Madhouse / One-Punch Man anime

La tercera temporada de One-Punch Man aún no tiene fecha de lanzamiento, ni confirmación de producción. Sin embargo, dada la popularidad de la adaptación de manga por ONE y Yusuke Murata, es posible esperar más episodios de anime en el futuro. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime One Punch Man en Netflix.

