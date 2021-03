One Punch Man temporada 3: Fecha de lanzamiento, historia y estado de renovación

Después de un largo intervalo de cuatro años desde que se completó la primera temporada de One Punch Man en el mes de octubre de 2015, la serie también había completado con éxito su segunda temporada en el mes de abril de 2019.

Ahora, los fanáticos de todo el mundo esperan ansiosos la tercera temporada de One Punch Man. Pero, la pregunta que surge aquí es "¿Habrá la tercera temporada de One Punch Man?"

One Punch Man temporada 3

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, a serie 'One Punch Man' es una adaptación de anime japonés de un manga que narra la historia de Saitama. Es un superhéroe que puede conquistar cualquier batalla y vencer a su oponente con un solo golpe.

Al ser una persona con enorme fuerza y poder, se ha aburrido por la ausencia de desafíos, y por ello, está en busca de un oponente digno. La segunda temporada de One Punch Man estuvo llena de acción y ha abierto las puertas para la temporada 3 de la serie.

Sin embargo, la tercera temporada aún no se renueva pero tampoco se ha descartado. Incluso si One Punch Man renueva una tercera temporada, lo más probable es que no se lance pronto debido a la pandemia del Covid-19.

Los fanáticos confían demasiado en que la tercera temporada de One Punch Man regresará con una animación y una historia increíbles. ¡Aún no hay confirmación oficial, pero esperemos lo mejor!

