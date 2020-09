One Punch Man se FUSIONA con Fall Guys en un divertido anime

Fall Guys se ha apoderado rápidamente del mundo de los videojuegos, pero ahora se está preparando para dominar también el mundo del anime con una divertida animación con famosos actores de One Punch Man y JoJo's Bizarre Adventure.

El popular juego ha sido un éxito entre muchas personas debido a su estilo similar a Battle Royale; siendo fácil de aprender y difícil de dominar. Pero uno de los aspectos más destacados han sido los adorables y tiernos frijoles en el centro de todo. Sin embargo, pareciera ser que en su anime serían mucho menos tiernos.

Max Mittelman, a quien los fanáticos del anime reconocerán como la voz en inglés detrás de personajes como Saitama de One Punch Man, Konohamaru Sarutobi de Boruto: Naruto Next Generations y Meruem de Hunter x Hunter, ha lanzado una divertida versión anime de Fall Guys.

Anime: Fall Guys al estilo One Punch Man

Mittelman no trabajó solo, ya que contó con la ayuda de dos grandes gigantes del doblaje para hacer realidad esta idea. Cuando veas esta divertida versión del anime Fall Guys en el video de arriba, no solo escucharás a Mittelman como Yellow, sino también a otras voces reconocibles.

La voz de Green es proporcionada por Robbie Daymond, quien es la voz de Lucifer en Hunter x Hunter, Jin Mo-Ri en The God of High School y Mitsuki en Boruto: Naruto Next Generations. ¡Así o más alocado!

Foto: Shueisha

La voz de Blue es proporcionada por Ray Chase, a quien los fanáticos del anime reconocerán como la voz detrás de Puri-Puri Prisoner de One Punch Man, Gendo Ikari de Neon Genesis Evangelion y Bruno Bucciarati de JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind.

Te puede interesar: Los 5 animes más vistos en la cuarentena

Fall Guys es una de las franquicias más adaptables que hemos visto últimamente. Si realmente ocurre una adaptación oficial de anime, el equipo detrás de ese esfuerzo involucra mejor a Mittelman, Daymond y Chase para hacer el trabajo de doblaje.