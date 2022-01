One Punch Man revela una emotiva reunión entre Saitama y Genos

El manga One Punch Man ha llegado al clímax de la Saga de la Asociación de Monstruos, ya que los últimos miembros restantes de la Asociación de Monstruos continúan luchando contra los últimos héroes en pie.

Ha sido un camino especialmente difícil para Genos, ya que su cuerpo ha sido destruido una vez más, y no quedaba nadie para salvar el día. Eso fue hasta que el capítulo anterior trajo oficialmente a Saitama de vuelta a la acción cuando él y Flashy Flash emergieron del portal de Blast y llegaron a la superficie.

Ahora que Saitama ha regresado al campo de batalla por completo, es solo cuestión de tiempo antes de que él también entre en la pelea. Pero antes de que eso realmente suceda, tiene algunas prioridades más altas. Recuerda que puedes ir al sitio oficial del manga One-Punch Man en VIZ Media.

Reunión de Saitama y Genos en OPM 153

Saitama y Genos se reúnen en OPM 153

Inicialmente, parecía que Saitama estaba a punto de comenzar a luchar contra todos los monstruos en el capítulo más nuevo de la serie, pero en lugar de eso, cambia su enfoque al Genos dañado después de verlo. Con algunas palabras selectas, los dos tienen un emotivo reencuentro después de pasar casi toda la pelea separados.

El capítulo 153 del lanzamiento oficial en inglés de VIZ Media del manga de One-Punch Man comienza justo después de que Saitama y Flashy Flash se encontraran en la superficie, y Saitama corre rápidamente al lado de Genos.

Genos todavía está mucho peor por el desgaste después de destrozar gran parte de su cuerpo durante la pelea, pero está un poco avergonzado por su estado actual. Saitama se entera por King que el cuerpo de Genos fue destrozado porque estaba protegiendo a Tatsumaki, y rápidamente lo elogia por el buen trabajo.

Genos rechaza los elogios al principio porque está triste por el hecho de que no pudo autodestruirse como lo intentó. Preguntándose si no ha podido fortalecerse debido a su pérdida aquí, Genos no puede evitar sentirse deprimido. Sin embargo, Saitama rápidamente lo deja de lado y nota que Genos se ha vuelto más fuerte en su corazón.

Con esto, Genos afortunadamente está fuera de su nube de dudas y su relación de maestro y alumno con Saitama se acerca un poco más. Lo que es aún más salvaje de todo esto está por encima de ellos, es una pelea de alto vuelo y alta velocidad entre Flashy Flash, Garou y Spematazoon por encima de ellos, pero a Saitama y Genos no les importa.

Por otra parte, los fanáticos predicen que Saitama se enfrentará a Dios en One Punch Man Capítulo 156. El ilustrador Yusuke Murata ha compartido una actualización en su cuenta oficial de Twitter y ahora solo queda esperar su lanzamiento.

¿Cuántas temporadas de One Punch Man hay?

Hay un total de dos temporadas del anime One Punch Man en Netflix y Crunchyroll. Se espera el estreno de una tercera temporada, pero aún no tenemos confirmación o novedades de su llegada a la pantalla chica.

