One Punch Man revela el sacrificio de Fubuki en el manga

La figura de Fubuki en las historias de One Punch Man a menudo se muestra como una mujer fuerte, dura y valiente. Sin embargo, no es raro que ella se muestre como un personaje arrogante, egoísta y que no se preocupa por el destino de los demás en la serie de ONE.

Sin embargo, resulta que detrás de todas las actitudes y rasgos negativos de un Fubuki, hay un personaje ilustrado por Yusuke Murata que merece ser un líder. Como sabemos, ella es la hermana menor del héroe número 2 de la clase S de la Asociación de Héroes, Tatsumaki.

Fubuki salva a Genos de la muerte

El capítulo más reciente de la serie de manga One Punch Man muestra otro lado de Fubuki. Se le muestra ayudando a Genos arriesgando su vida. Como se muestra en el capítulo anterior, durante la lucha contra Psykos, Drive Knight usó el cuerpo de Genos como un "recipiente" para su poder final.

"Genos cerca de la muerte" One Punch Man Capitulo 142 (Shueisha)

Pidió aprobación a Genos, y él no tuvo objeciones. El propio Psykos finalmente quedó paralizado, aunque aún se desconoce cuál fue su destino. En el capítulo 142, se nos mostró los efectos de las acciones de Drive Knight.

Genos dice que está en su límite. El núcleo de su cuerpo tenía una fuga que lo hará morir y explotar en un futuro no muy lejano. El propio Drive Knight luego huyó después de aprovecharse de Genos. El discípulo de Saitama luego pidió a los demás que dejaran un radio de 5 km.

También pidió a los demás que transmitieran su disculpa al Dr. Kuseno y Saitama por fallar. Viéndose indefenso, Genos decidió hacerse explotar; tal y como intentó al inicio de la serie o bien en el episodio 2 de One Punch Man.

Después de que Genos dijo que se iba a hacer estallar, Bang dijo de repente que los jóvenes como él no deberían desanimarse ni darse por vencidos fácilmente. Le pide a Genos que se quede, mientras Prisoner Castle busca el paradero del Niño Emperador. Al escuchar las palabras de motivación de Bang, Fubuki comenzó a actuar.

Fubuki usa todo su poder en One Punch Man

Luego usa el resto de sus habilidades psíquicas para reparar a Genos. En ese momento, Fubuki dijo que no se quedaría mirando a sus subordinados en peligro. Y lo más notable son las palabras que pronunció al final, a saber, "el líder debe saber comportarse como líder".

Afortunadamente, todos los esfuerzos de Fubuki son fructíferos. El sistema corporal de Genos muestra que la temperatura interior está volviendo lentamente a la normalidad. El período crítico del cyborg ha terminado y no explota.

"Fubuki al rescate" One Punch Man Capítulo 142 (Shueisha)

Fubuki, por otro lado, sintió inmediatamente los efectos de abusar de su poder de telequinesis. Luego cayó inconsciente mientras sangraba por la boca. Al ver los sacrificios hechos por Fubuki, Silver Fang dijo que ella podría convertirse en la líder más grande de todos algún día.

Lo que la hermana de Tatsumaki le hizo a Genos en realidad no es la primera vez que demuestra su mejor lado. Anteriormente, Fubuki también había hecho lo mismo para proteger a Bang y Bomb, cuando Tatsumaki estaba a punto de "volar" la sede de la Asociación de Monstruos.

Fubuki sacó una especie de barrera para los tres. Lo que sucedió en este arco parecía capaz de provocar un gran cambio en la Asociación de Héroes. Por ejemplo, por primera vez en la historia, todos los héroes trabajan juntos para ayudar a Tatsumaki a derrotar a Psykos.

Sin embargo, generalmente no quieren cooperar con otros héroes. Y, por supuesto, también vemos otro lado de Fubuki que es muy extraordinario. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de One Punch Man en VIZ Media.

