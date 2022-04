One Punch Man prepara un doble lanzamiento para este verano

El futuro de One Punch Man en el reino del anime todavía está en el aire, y aún no se ha revelado una tercera temporada de la adaptación al anime que continuaría la historia de Saitama, el héroe por diversión que no ha conocido a un villano que él no puede disipar con un solo golpe.

A medida que continúa la batalla contra la Asociación de Monstruos y el asesino de héroes conocido como Garou, parece que este verano verá un gran lanzamiento doble para los fanáticos de la popular serie de manga creada por ONE e ilustrada por Yusuke Murata.

En los últimos capítulos del manga One Punch Man, Garou ha alcanzado un nuevo nivel de poder y ahora intenta derrotar a Saitama en una honesta batalla uno a uno. Con el asesino de héroes siendo derrotado fácilmente por Saitama en el pasado con un simple golpe parece que esta vez podría ser diferente a medida que continúa la guerra entre los héroes y los monstruos.

Foto: Shueisha / One Punch Man

Sorprendentemente, Garou pudo sobrevivir a un golpe de Saitama, pero la batalla está lejos de terminar, ya que el héroe por diversión simplemente ha estado jugando con el monstruoso antagonista en su lucha hasta el momento.

Sin embargo, con la forma de Garou aparentemente retorciéndose como resultado de su ira, tal vez el malvado artista marcial podría hacer algo que ninguna otra criatura ha logrado hacer.

One-Punch Man está listo para lanzar los volúmenes 25 y 26 de su manga este verano de 2022, con el primero llegando en mayo y el segundo aterrizando poco después en junio. Esto podría poner fin a la batalla entre Saitama y Garou en una forma que decidirá si los héroes o los monstruos serán los vencedores finales. Antes informamos todo sobre One Punch Man Capítulo 162 Spoilers.

Saitama no es la única creación de ONE que tendrá un futuro brillante, ya que Mob Psycho 100 actualmente planea lanzar la tercera temporada de su adaptación de anime en el futuro, promocionando un importante anuncio para el próximo mes.

Dado que el manga ya llegó a su fin, espere que la próxima temporada con Mob revele algunos eventos importantes de la historia impresa. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Mob Psycho 100 desde Crunchyroll. ¿Qué esperas que suceda en los próximos capítulos de One Punch Man que llegarán este verano?

