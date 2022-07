One Punch Man muestra la estrategia más salvaje de Saitama hasta ahora

One Punch Man finalmente llegó al intenso clímax de la pelea entre Saitama y Garou con sus últimos capítulos, pero el capítulo más nuevo de la serie llevó las cosas un paso más allá con una de las estrategias más salvajes de Saitama en la serie hasta la fecha.

La saga Human Monster ha sido la historia más larga de la serie hasta el momento, ya que ha estado apilando constantemente las piezas para una confrontación final entre Saitama y Garou.

Si bien anteriormente parecía que su pelea iba a llegar a algún tipo de final, después de un giro sorprendente, el último capítulo de la serie ha puesto las cosas en un engranaje completamente nuevo y piadoso. De igual forma, La Verdad Noticias te compartió anteriormente que Saitama ahora es tan fuerte que puede hacer milagros.

Foto: Shueisha / One Punch Man

El capítulo más nuevo de la serie ha llevado las cosas a un nuevo y enorme nivel entre Saitama y Garou, ya que después de la aparente muerte de Genos, Saitama ahora ha hecho todo lo posible contra un oponente que realmente puede manejar su fuerza por primera vez en mucho tiempo.

Debido a que ya no se está conteniendo, los fanáticos pueden ver cómo pelea Saitama en este tipo de nuevo reino piadoso. De hecho, está dando lugar a algunas de sus ideas más locas de la serie hasta el momento, ya que literalmente está destrozando una de las lunas de Júpiter para seguir atrapando a Garou con la guardia baja.

El Capítulo 165 del manga One Punch Man de Viz Media comienza después de que Saitama y los Serious Punches de Garou chocan con una explosión de nivel nuclear. Blast pudo teletransportarlos a los límites lejanos de Júpiter para que no destruyeran la Tierra, y Saitama se da cuenta de que realmente puede enfrentarse a este nuevo luchador.

Pero mientras está ardiendo de rabia, rompe fácilmente cada uno de los trucos de teletransportación del espacio y el tiempo de Garou (que copió de Blast) y al ver que Saitama tiene una idea propia para atrapar a Garou en el espacio.

Agarra un trozo de la luna en la que están y lo saca completamente del suelo (llamándolo "Volteo de mesa serio") y lo sigue usando los portales que se abren de Garou para saltar a través de ellos y golpear a Garou desde muchos ángulos diferentes.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Blast One Punch Man?

Esquivando y esquivando todos los escombros de la luna, continúa golpeando a Garou en tantas direcciones que el luchador no puede orientarse. Saitama esencialmente llega a donde Garou no puede distinguir su altura de su parte inferior mientras acelera su asalto.

Con el capítulo llegando a su fin, se burla de que Garou intentará copiar de alguna manera la fuerza de Saitama aún más y solo queda por ver si funciona o no. ¿Qué opinas de la nueva estrategia de Saitama contra Garou? Puedes ponerte al día con el anime One Punch Man desde Crunchyroll.

