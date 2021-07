One Punch Man manga 146 inicia la pelea de Bang y Garou

La masiva Saga del Monstruo Humano continúa con el capítulo más reciente de la serie de manga ilustrada por Yusuke Murata. El antihéroe Garou debutó oficialmente con una nueva forma monstruosa en capítulos anteriores de la serie y en One Punch Man manga 146 se encuentra con su maestro Bang.

Durante todo este tiempo, Bang y su hermano Bomb han estado persiguiendo a Garou, ya que el héroe de clase S quiere ser el que finalmente derrote a su alumno de una vez por todas.

En One Punch Man capítulo 145, Garou comenzó a pelear contra Bomb y los héroes de la Clase S. Bang logró llegar justo a tiempo para combatir a su antiguo alumno convertido en monstruo, y el capítulo 146 finalmente cumple con lo que los fanáticos querían ver: ¡Un enfrentamiento real entre los dos!

One Punch Man manga 146 spoilers

Foto: Shueisha "OPM 146"

El capítulo 146 del lanzamiento oficial de la serie en VIZ Media, comienza inmediatamente después de que Bang pone fin al primer alboroto monstruoso de Garou. Bang ve lo lejos que está su ex alumno en su nueva forma de monstruo.

El poderoso Silver Fang se prepara con una técnica de respiración especial, Awakening Breath, destinada a liberar todo el potencial de su cuerpo. Bang observa cómo esta será su última pelea con toda su fuerza, y se lanza directamente a por su ex alumno.

Garou logra esquivar y contrarrestar cada uno de los golpes de Bang, y sorprende aún más con un rápido dominio de la técnica Awakening Breath. Bang también se sorprende al ver esto y se da cuenta de que Garou pudo aprender y dominar este nuevo movimiento con solo mirarlo.

Bang logra lanzar un par de golpes poderosos, pero Garou los contrarresta con tantos golpes poderosos. Sin embargo, la pelea apenas comienza, ya que Bang se prepara para la siguiente ronda.

La forma de monstruo de Garou sólo se está volviendo más fuerte, por lo que esta será la prueba real de Bang para ver si es realmente capaz de derrotar a su antiguo alumno ahora que Garou se ha convertido en un monstruo completo.

¿Cuántos capítulos tiene One Punch Man?

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, One Punch Man manga 146 es el último capítulo estrenado de forma oficial. La adaptación de anime suma un total de 2 temporadas, ambas con 12 episodios cada una. La serie de ONE también tiene 13 OVAs estrenadas con VIZ Media.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!