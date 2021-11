One Punch Man le da a Atomic Samurai una poderosa espada

El clímax de la guerra entre la Asociación de Héroes y la Asociación de Monstruos (CADRES) continúa con el capítulo más nuevo de la serie de manga One Punch Man, y los monstruos finales del nivel Desastre han estado dando a los héroes restantes un momento difícil.

Los héroes han superado sus límites en sus respectivas formas, pero desafortunadamente esos límites no han estado lo suficientemente cerca como para derrotar a ninguno de los poderosos monstruos. Esto ha llevado a los héroes a arriesgarse bastante, y eso es especialmente cierto para Atomic Samurai.

Si bien Samurai ha tenido algún impacto en esta pelea final contra los poderosos monstruos restantes, ha estado luchando tanto como los otros héroes. El capítulo más reciente del manga One-Punch Man creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata cambió eso con la introducción de una nueva y poderosa arma.

Spoilers de One Punch Man manga capítulo 149

(Foto: Shueisha) One-Punch Man manga, capítulo 149

Como Atomic Samurai es uno de los espadachines más fuertes que quedan luchando por la humanidad, ahora es digno de una nueva y poderosa espada que se une a su usuario y aumenta su fuerza combinada. ¡Pero hay algunas advertencias importantes sobre cómo usar las espadas!

El capítulo 149 de la serie comienza con una actualización sobre cómo van cada una de las peleas y Homeless Emperor tiene a Atomic Samurai y sus alumnos inmovilizados con sus explosiones de energía. Samurai está esperando su momento hasta que pueda desenvainar su espada conocida como "Nichirin".

Es una espada de respuesta espiritual que se le da a Atomic Samurai que se dice que está viva, y solo elige a aquellos que considera dignos de manejarla. Samurai no creía esta historia al principio, pero cuando la sostenía podía sentir la espada poniendo a prueba su espíritu.

Después de calmarse, Samurai se une a Nichirin y es suficiente no solo para cortar las explosiones de energía masiva del Homeless Emperor sino también la combinación del millón de Black Sperm. Es fuerte y puede moverse con una poderosa voluntad propia, pero también requiere una gran cantidad de energía y resistencia para manejarla.

Entonces, si bien es fuerte, Samurai no puede usar esta espada cuando quiera. Está lejos de ser una solución definitiva a esta situación increíblemente estresante. En otras noticias, antes informamos sobre One Punch Man: Los personajes más fuertes del anime, después de Saitama. Atomic Samurai rápidamente podría sumarse a la lista.

¿Dónde puedo leer el manga One-Punch Man?

Puedes leer el manga de One Punch Man legalmente en VIZ Media. Otros sitios para leer manga son TuMangaOnline, MangaPark, InManga, Crunchyroll, LeoMangas, Animextremist, HeavenManga y la aplicación oficial de Shueisha, MANGA Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!