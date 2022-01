One Punch Man inspira un hermoso cosplay de la Capitana Mizuki

The Human Monster Saga es una de las historias de mayor duración en la serie webcomic original de ONE (y el manga de Yusuke Murata) hasta la fecha, ya que las filas de las asociaciones de héroes y monstruos han comenzado a luchar entre sí en la guerra más grande de la serie One Punch Man hasta el momento.

Lo anterior ha presentado a los fanáticos a una serie de caras nuevas que componen las listas de ambos lados, y muchos de ellos rápidamente se fueron con los fanáticos debido a que aprovecharon al máximo el tiempo que estuvieron en el centro de atención.

Esto es especialmente cierto para el héroe de clase B de rango 71, la Capitana Mizuki, que aún no ha hecho una aparición oficial en la adaptación de anime (cuyas futuras temporadas comienzan a parecer cada vez más improbables con cada año que pasa ), pero realmente impactó con los fanáticos del lanzamiento de manga de One-Punch Man de Yusuke Murata.

Cosplay viral de la Capitana Mizuki

Foto: Nerdy Nereid - Cosplay Mizuki de One Punch Man

Compartiendo una conexión con el también súper musculoso Superalloy Darkshine, este héroe deportivo tuvo algunos grandes momentos con sus raras apariciones en la serie. Pero ahora ha cobrado vida de una manera completamente nueva con un cosplay deportivo para el héroe del artista Nerdy Nereid en Instagram.

Ha pasado bastante tiempo desde que Mizuki ha estado en el centro de la acción en la serie de manga, y probablemente pasará aún más tiempo antes de que obtengamos una actualización sobre el héroe dado que la escala actual de las peleas ha alcanzado nuevos niveles divinos.

Existiría la posibilidad de verla en acción nuevamente con una posible futura adaptación de anime de la serie, pero aún no se ha anunciado una tercera temporada del anime al momento de escribir este artículo. Dado el estado de la segunda temporada, probablemente una tercera también sea poco probable.

¿Cuántas temporadas One Punch Man?

La serie de anime tiene 2 temporadas. La segunda temporada de One-Punch Man se vio empañada por los fanáticos desde el principio porque parecía palidecer en comparación con el trabajo visto en la primera temporada.

Esta reputación solo empeoró a medida que avanzaba la temporada, ya que los problemas de producción detrás de los nuevos episodios se hicieron aún más claros antes de que todo estuviera dicho y hecho.

Fue una producción agitada tanto detrás de escena como después del lanzamiento de cada episodio, ¡pero al menos el manga continúa con nuevos capítulos! La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime One Punch Man desde Netflix o Crunchyroll.

