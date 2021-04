One Punch Man: fan descubren la ubicación de la casa de Saitama en la vida real

Seas o no fan del anime y manga en algún momento hemos escuchado hablar de One Punch Man, pues bien en caso que seas de los fanáticos de esta serie en La Verdad Noticias te tenemos una información que te encantará. La casa de Saitama existe en la vida real.

Lo que sabemos de la serie es que esta se centra en Saitama, un superhéroe calvo y fuerte que se muestra abrumado por no tener un verdadero desafío y continuamente busca a un oponente digno.

Está basado en el manga creado por el dibujante ONE, publicado por primera vez en julio de 2009. Pero ha sido tanto su éxito que existen experiencias de cambios físicos por parte de fans de Saitama que han emprendido el mismo reto que el protagonista del anime.

Otra de las observaciones que todo fan debe conocer es saber que el programa de televisión se emitió por primera vez en octubre de 2015, con una temporada de 12 episodios, dirigidos por Shingo Natsume. La segunda entrega, ahora a cargo de Chikara Sakurai, llegó en abril de 2019 y tuvo 12 capítulos, más seis OVAS.

Durante todo este proceso la serie alcanzó un gran número de fanáticos, y uno de ellos descubrió la casa del protagonista en la vida real. Y no es para nada ya que el departamento de Saitama es la residencia principal del héroe, en el que vivía solo hasta que se mudó Genos.

Casa de Saitama en One Punch Man es real

Así es como se ve la casa de Saitama en One Punch Man.

En la ficción la casa se ubica en el centro del pueblo fantasma de Ciudad-Z, el lugar es pequeño con una sala de estar, cocina y un baño pequeño. En la vida real, la propiedad está ubicada en Setagaya, Tokyo, a tan solo siete minutos caminando de la estación de tren Meidaimae.

Lo que ha sorprendido es el hecho que ONE se inspiró casi al 100 por ciento en la calle, al notar la exactitud de los letreros de estacionamiento, las luces, y claro, el edificio completo, que es privado y no se puede visitar por dentro. Pero eso no impide que puedas hacerlo desde fuera.

Lo que se debe tomar en cuenta es que varios creadores de manga y anime suelen tomar inspiraciones de locaciones reales de Japón para sus obras y por eso muchos aficionados logran dar con las ubicaciones.

En este caso el fan que ha localizado la casa del protagonista de One Punch Man, Saitama, ha sido Jacques Senet-Larson, quien lo compartió en YouTube.

