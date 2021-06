One Punch Man estrena una monstruosa forma para Garou

La saga de Monstruos Humanos ha dado un giro importante en One Punch Man. A medida que las batallas entre los Héroes de la Clase S y los monstruos de nivel Dragón y Dios han estado desgarrando la superficie, todavía hay muchos hilos de trama persistentes que deben resolverse a medida que estas peleas alcanzan su clímax.

Los monstruos han comenzado a actuar sobre el vacío de poder dejado por Psykos y el Rey Monstruo Orochi en el manga, pero como los fanáticos han sabido todo este tiempo, estos monstruos no son las únicas amenazas importantes que aún existen.

Una de las tramas más pequeñas que se ha estado desarrollando desde que se presentó Garou, fue su conexión con los monstruos y héroes de la serie ilustrada por Yusuke Murata. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre Garou en el capítulo más reciente del manga OPM.

Así luce la nueva forma monstruosa de Garou

Garou en el capítulo 144 de OPM (Foto: VIZ Media)

Buscando convertirse en un monstruo él mismo mientras derrotaba a varios héroes, la saga del Monstruo Humano lo llevó por un camino mucho más literal cuando comenzó a transformarse por completo en un monstruo. A partir del capítulo 144 del manga, esta transformación parece haberse completado y le ha otorgado una nueva forma aterradora.

One Punch Man 144 continúa la intensa lista de peleas contra los monstruos finales de la Asociación de Monstruos, pero todo este tiempo Bang y Bomb han estado buscando a Garou.

Garou se había visto envuelto en todo esto, y la última vez que lo vimos, un cambio monstruoso comenzó a despertar en él. Anteriormente, Amai Mask enfrentó el monstruoso lado de Garou.

A diferencia de otros personajes transformados en monstruos, Garou todavía se aferraba a su humanidad, pero cada vez estaba más claro que esto estaba empezando a pasar factura. Pero con este capítulo 144, vemos el resultado final de este cambio.

El antihéroe emergió repentinamente del suelo. Ahora cubierto con una piel negra similar a una armadura, Bomb lo reconoce de inmediato debido a la pura violencia que parece irradiar. Ahora Bomb y Fubuki son los primeros luchadores que se preparan para enfrentarse a la nueva forma de Garou.

Bang está en camino de asestar el golpe final contra el ex alumno que ha estado persiguiendo todo este tiempo. Aunque todavía tenemos que ver qué tipo de poder le está otorgando esta nueva forma al antihéroe, está claro que se necesitará mucho para derrotarlo.

¿Dónde leer One Punch Man?

Puedes leer el manga de One Punch Man en VIZ Media o en MANGA Plus de la editorial Shueisha. Los capítulos publicados oficialmente están retrasados en Shonen Jump, ya que el mangaka Yusuke Murata lanza capítulos adelantados para revisión en su cuenta oficial de Twitter.

