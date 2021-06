One Punch Man conoce a Rick y Morty en este genial arte crossover

Si no estás al día con One Punch Man, solo podemos recomendarte que lo hagas lo antes posible. La serie se está volviendo loca en este punto a medida que el arco de la Asociación de Monstruos continúa su impulso.

Por supuesto, Saitama llega tarde para salvar el día como siempre, y un fan decidió explicar el problema con un arte crossover de Rick y Morty. Todo comenzó en Reddit gracias al usuario "Grafical_One" y La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

El artista de Reddit pintó un poco de arte después de leer el último capítulo de OPM, y por eso muchos fanáticos están agradecidos. El arte explica el retraso de Saitama con un poco de ciencia ficción de Rick y Morty; y a miles de usuarios les encantó.

Crossover One Punch Man con Rick y Morty

Foto: Reddit - Grafical_One

“Mientras tanto, con MineCart Gang: "¡Al di4blo con el arco MA! ¡Viajemos por el multiverso en busca de cubos!"

Como puedes ver arriba, la obra de arte presenta tres caras familiares cuando Saitama toma el lugar de Morty. El héroe ama la vida a pesar de todo el caos que lo rodea, mientras Blast pilota una nave espacial como Rick.

A la izquierda, Flashy Flash se instala como el padre de Morty, Monako incluso consiguió un asiento a bordo del barco. En lugar de ayudar a Tatsumaki en la superficie, el trío se muestra aquí en medio del espacio mientras emprenden sus propias aventuras.

Esto es un poco imposible dado el estado actual del manga, pero Saitama ha tardado mucho en resurgir. Si Blast abriera un portal hacia Rick y Morty, a muchos no les sorprendería en este punto. La tripulación de Saitama y Blast ya está bastante tarde, por lo que no estaría de más tomarse más tiempo para ellos.

Mientras Rick y Morty se preparan para el lanzamiento de la quinta temporada, Saitama tiene sus propias cosas que hacer. Tatsumaki y sus colegas todavía luchan desesperadamente sobre el suelo, por lo que Saitama podría ayudar. Si el portal de Blast puede llevarlos al campo de batalla, las cosas se calmarán.

¿Cuántas temporadas son de One Punch Man?

La serie de ONE tiene dos temporadas de anime estrenadas. One Punch Man temporada 2 recibió críticas mixtas por el cambio de animación. Madhouse no regresó en la segunda temporada, y en su lugar, fue JC Staff el que se encargó de la producción.

