One Punch Man confirma la fecha de lanzamiento del capítulo 147

One Punch Man no se deja molestar por su anime en estos días, y los lectores de manga están viviendo para el cambio. A raíz de una temporada dos de mala calidad, todas las miradas se han dirigido al manga OPM para canjear la serie.

Como puedes imaginar, Saitama tiene mucho que demostrar, y sus compañeros tendrán la oportunidad de brillar de nuevo tan pronto como un nuevo capítulo de manga esté en el horizonte.

La actualización proviene del propio creador del manga, por lo que puedes agradecer a Yusuke Murata por la noticia. El mangaka llamó a los fanáticos en Twitter para disculparse por su pequeño retraso y La Verdad Noticias te comparte el mensaje a continuación.

One Punch Man capítulo 147 fecha de estreno

Publicación de Yusuke Murata en Twitter

El artista Yusuke Murata prometió que el capítulo 147 de OPM se lanzará a principios de esta semana. "Lamento haberlos hecho esperar a todos", escribió Murata. "El manga se actualizará el lunes al comienzo de la semana. Por favor, espere unos momentos más", agregó. Siendo exactos, a más tardar este lunes 14 de junio.

Te recordamos que los capítulos publicados en el sitio de Shonen Jump no están al día con los lanzados por Yusuke Murata en su cuenta de Twitter. ¿La razón? Murata lanza vistas previas (casi terminadas) de los nuevos capítulos y así los fanáticos no esperen demasiado para la continuación.

¿Qué esperar del capítulo 147 de OPM?

El manga acaba de estrenar una monstruosa forma para Garou, y el villano se ve aún más aterrador que antes. Se necesitarán algunos héroes de Clase A y S para desviar a Garou, así que los fanáticos tienen que esperar mucha más acción de los héroes vs CADRES (Asociación de Monstruos) en el capítulo 147.

Puedes leer el manga de OPM en VIZ Media, Shonen Jump y la aplicación MANGA Plus de Shueisha. One Punch Man temporada 3 de anime aún no tiene fecha de lanzamiento, pero muchos fanáticos predicen que se anunciará en 2021 y se estrenará en algún momento de 2022-2023.

