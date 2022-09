One Punch Man confirma al sobreviviente más raro de su última batalla

La batalla culminante del arco de la Asociación de Monstruos de One Punch Man provocó muchas bajas, pero resulta sorprendente que pocas de ellas fueron fatales. Incluso para los monstruos, parece que varios de ellos sobrevivieron de varias maneras, incluido el monstruo más extraño de la serie.

Si bien los héroes de clase S terminaron la batalla sufriendo un envenenamiento por radiación significativo, ninguno de ellos murió, al menos en la nueva línea de tiempo que Saitama creó accidentalmente, de todos modos.

Y entre los villanos, ya se demostró que Psykos había sobrevivido a su batalla con Tatsumaki, y Garou sobrevivió solo con la pérdida de su poder divino. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir más spoilers del manga One-Punch Man Capítulo 171.

Spoilers de One Punch Man Capítulo 171.

Otros monstruos, como Führer Ugly, ciertamente parecían estar muertos, pero algunos desaparecieron, y el principal de ellos fue Black Sperm. Durante la batalla, Black Sperm de One-Punch Man había creado 54 billones de cuerpos, por lo que esconder algunos para sobrevivir en caso de pérdida era una clara posibilidad.

Cuando Black Sperm se fusionó por primera vez en su forma final, Platinum Sperm, reunió a todos menos 100 de esos cuerpos, que inmediatamente intentaron huir. Metal Bat luego mató al menos a uno de ellos, pero el resto pasó desapercibido.

El capítulo 171, según el recuento de capítulos japoneses, revela que el héroe de clase S, Pig God, había regresado al campo de batalla en busca de monstruos sobrevivientes, y tenía toda la razón al hacerlo, ya que se topó con los restos de Evil Natural Water, que logró sobrevivir al Serious Punch de Saitama.

El cuerpo sobreviviente aparentemente solitario de Black Sperm también estaba cerca, escondido debajo de una roca, cuando vio a Pig God devorar Evil Natural Water y digerirla, finalmente matando al monstruo para siempre.

Aparentemente satisfecho, Pig God luego se fue, lo que provocó que Black Sperm aterrorizado decidiera que su mejor apuesta para sobrevivir era hacerse amigo de alguien poderoso, y luego vio a Saitama y Genos con el monstruo Overgrown Pochi, que también se había reducido al tamaño normal de un perro después de la derrota.

Si bien el capítulo termina antes de que se dé la reacción de Saitama, no es exactamente propio de él atacar a alguien de la nada, incluso si es un monstruo. Genos podría, especialmente porque fue testigo de las acciones de Black Sperm durante la batalla, en la que Saitama no estuvo presente.

Aún así, Black Sperm no representa una amenaza en este momento, y si Saitama pudo vencer a Garou, ciertamente puede derrotar a Platinum Sperm si llega el caso. Ya se ha demostrado con monstruos de One Punch Man como Oculette que ser un monstruo no lo convierte inherentemente en malvado, por lo que siempre hay una posibilidad de redención.

Por lo menos, mantener a Black Sperm cerca es una manera fácil para que Genos lo vigile y potencialmente lo destruya si se vuelve hacia el mal nuevamente.

Te puede interesar: One Punch Man anuncia su tercera temporada de anime con nuevo visual

Aquellos que no han leído el webcomic de One Punch Man pueden sorprenderse de que, de todos los monstruos que podrían haberse hecho amigos de Saitama, Black Sperm es el que realmente lo hizo.

Tener un monstruo astuto dando vueltas con los héroes podría agregar un poco de diversión a One Punch Man, al igual que el personaje de Dimple en la otra serie japonesa de ONE, Mob Psycho 100.

