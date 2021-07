One Punch Man celebra el verano con un arte especial de Fubuki

El ilustrador de One Punch Man, Yusuke Murata, sorprendió con una nueva versión especial de Fubuki para celebrar la temporada de verano. Los fanáticos de Blizzard recibieron un look de playa para la hermosa Esper y hermana menor de Tatsumaki.

El lanzamiento del manga del webcomic original de ONE se encuentra actualmente en medio de su guerra más intensa hasta la fecha, ya que el clímax del Arco de la Asociación de Monstruos (y la saga de Monstruos Humanos de la serie en general) ha alcanzado un punto importante en la lucha contra la amenaza nivel Dios, CADRES.

Ha sido una pelea especialmente dura para héroes como Fubuki, quien ha sido llevada al límite e incluso vio a su hermana mayor Tatsumaki más poderosa derrotada también. Con la intensidad de las luchas contra los monstruos en el manga actualmente, lo último que podrías esperar ver de los héroes en estos días es una especie de vacaciones relajantes.

Afortunadamente, el ilustrador del manga, se toma el tiempo de las portadas para representar un tipo de escena diferente a la que obtendremos con cada capítulo. Lo último que vimos fue One Punch Man manga 146 y a continuación, La Verdad Noticias de comparte el arte de especial de Fubuki.

Arte especial de Fubuki con traje de baño

Foto: Yusuke Murata - Portada del capítulo 147

En Twitter, Yusuke Murata ha mostrado aún más amor por Fubuki (algo que ha hecho en muchas ocasiones en el pasado ) con la portada del capítulo 147, y puedes verlo arriba. La chica luce hermosa en bikini y se muestra más relajada tras las intensas batallas contra CADRES.

Fubuki en One Punch Man manga 147

Fubuki ha hecho todo lo posible para salvar a los otros héroes en esta lista actual de batallas contra los poderosos monstruos finales de la Asociación de Monstruos, pero ha sido superada en gran medida por el nivel de amenazas que hemos visto hasta ahora.

Esto solo empeora con el capítulo 147 de la serie porque, si bien Fubuki no está involucrado directamente, podemos ver cómo los otros héroes de Clase S continúan luchando contra los monstruos en evolución. Incluso Tatsumaki también ha estado luchando.

Lo último que habíamos visto de Tatsumaki estaba al borde de la muerte, y lo último que habíamos visto de Fubuki, es que ella y Bomb estaban tratando de mantenerse alejados de la monstruosa forma para Garou.

Hay amenazas casi en cada turno, y Saitama, lamentablemente, todavía no se encuentra cerca de la superficie donde se llevan a cabo todas estas peleas. Pero al menos Fubuki tiene algo de tiempo para descansar en este universo alternativo con esta portada. Te recordamos que puedes leer el manga One Punch Man en el sitio oficial de VIZ Media.

