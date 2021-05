One Punch Man capítulo 147, fecha de lanzamiento, spoilers y dónde leer

One Punch Man capítulo 147 es la próxima entrega de la serie manga. Los fanáticos finalmente están felices de que el capítulo 146 haya llegado y termine con Garou uniéndose a la pelea Heroes vs Cadres.

No está claro si Garou ayudará a los héroes o les creará más problemas. Aquí en La Verdad Noticias están las últimas actualizaciones sobre la fecha de lanzamiento de One Punch Man 147, filtraciones, spoilers, escaneos y métodos de lectura de manga en línea.

Por otra parte, One Punch Man temporada 3 de anime aún tiene que ser confirmada. Los fanáticos esperan tener más anime a finales de 2021, pero dada la contingencia de COVID-19, lo más probable es ver a Saitama de regreso hasta finales de 2022.

Spoilers para One Punch Man capítulo 147

Las filtraciones y spoilers del capítulo 147 de One Punch Man saldrán unos días antes de la fecha de lanzamiento del manga, pero no se ha solucionado nada al respecto. El calendario de mangas shonen es tan aleatorio que puede aparecer un nuevo capítulo en cualquier momento y, por lo tanto, es imposible predecir cuándo saldrán las filtraciones y los spoilers.

Es posible que haya algunos primeros spoilers de One Punch Man 147 en forma de algunos paneles de manga que se filtran en Internet. Los spoilers resumidos se actualizarán una vez que las filtraciones del manga se verifiquen y se traduzcan al español.

¿Cuándo sale One Punch Man 147?

Shonen Jump publica el manga One Punch Man

La fecha de lanzamiento del capítulo 147 de One Punch Man podría establecerse alrededor del 13 de junio de 2021, según algunos de los informes. Yusuke Murata está siguiendo el calendario de lanzamientos bimestrales recientemente, donde un nuevo capítulo sale cada 15 días.

Podría ser unos días antes o antes, pero asumiremos que One Punch Man capítulo 147 sale 15 días después del último lanzamiento del capítulo. Los fanáticos pueden leer el manga en Shonen Jump, Viz Media y MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.