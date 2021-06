One Punch Man capítulo 145 desata el nuevo poder de Garou

La versión ilustrada del manga One Punch Man de Yusuke Murata y del creador ONE, continúa con el capítulo más reciente lanzado a través de la biblioteca digital Shonen Jump de Viz Media. También puedes leer el manga en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

El capítulo anterior del manga, desató el nuevo poder de Garou y dejó las cosas en un suspenso explosivo. Lo anterior, cuando se reveló que Garou había completado la monstruosa transformación que había sufrido al comienzo de la saga Human Monster.

Esta nueva forma aterradora para Garou, también viene con un gran impulso de poder que podemos ver un poco en acción. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers serios. Por lo tanto, te recomendamos ponerte al día con el manga de Saitama.

El nuevo poder de Garou en OPM 145

Garou en su nueva y monstruosa forma (Foto: Shueisha)

La saga de Monstruos Humanos ha dado un giro intenso, a medida que los Héroes Clase S restantes continúan luchando contra los monstruos finales del nivel de Dios, y empeoró cuando el capítulo anterior reveló la nueva y monstruosa forma para Garou.

La obra de Yusuke Murata y ONE inició mostrando que el hermano de Bang, Bomb e incluso Fubuki, tendrían que entrar en la pelea primero, y eso es lo que vemos en acción en el capítulo 145 de la serie.

One Punch Man capítulo 145 empezó justo donde lo dejó el capítulo 144, cuando Garou inmediatamente ataca a Bomb y esquiva fácilmente cada uno de sus ataques. Bomb se estaba retrasando para dejar que "Bang se ocupara de su discípulo", pero tiene que hacer todo lo posible para mantenerse al día.

Bomb y el monstruoso Garou continúan su batalla, pero el villano se mueve demasiado rápido para Fubuki. Incluso llegan al punto en que Bomb tiene que derribarlo para crear cierta distancia de las peleas de héroes y monstruos.

Bomb vs Garou en One Punch Man 145

El hermano de Silver Fang lucha contra este nuevo Garou, y se pregunta si sus nuevas habilidades reflejan o no su experiencia acumulada rápidamente (ya que Garou no ha estado haciendo nada más que luchar desde su introducción) o su monstruosa transformación.

De cualquier manera, Garou ahora ha acumulado todo tipo de técnicas y las ha trabajado en un nuevo estilo de lucha. Bomb luego confirma aún más la nueva fuerza de Garou cuando Garou puede cancelar y contrarrestar uno de sus ataques más fuertes.

El capítulo 145 de la serie de acción One Punch Man llega a su fin cuando Bang llega a la escena y se burla de que la lucha entre el maestro y el alumno realmente comenzará en su totalidad ahora. ¿Qué piensas? ¿Tiene Bang alguna posibilidad de vencer a este nuevo y monstruoso Garou?

