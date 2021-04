One Punch Man capítulo 144: Fecha de lanzamiento y discusión del spoiler

Técnicamente, el capítulo 143 One Punch Man se lanzará primero y luego el capítulo 144, pero ¿porque en La Verdad Noticias mencionamos esto?. Porque recientemente fue lanzado el capítulo 142 en lugar del 141, un capítulo que ahora ha quedado en el limbo.

Por lo anterior es que no podemos esperarnos cual sea el siguiente capítulo de One Punch Man, pero se espera que el próximo sea entre abril y mayo. Dado que el capítulo 143 de One Punch Man tiene solo 14 páginas, es casi seguro que el próximo capítulo se publique dentro de una semana.

Para los nuevos, te explicamos, de que trata el famoso anime de One Punch Man. Fue creado por One e ilustración adaptada por Yusuke Murata, One Punch Man es una franquicia japonesa de manga.

One-Punch Man, se convirtió en un anime que funcionó extremadamente bien y se prolongó durante dos temporadas, una que se estrenó en 2015 y la otra en 2019.

Saitama el héroe

One-Punch Man sigue la historia de un superhéroe llamado Saitama que puede hacer que su oponente pruebe el polvo con un solo golpe. Pero pronto se aburre de luchar contra los débiles y decide emprender una aventura para encontrar a alguien que sepa cómo dar una buena pelea.

En el camino, se encuentra con Genos, un cyborg que está en la búsqueda de otro cyborg que mató a su familia y destruyó su ciudad y decide entrenarlo. Luego, ambos se unen a una Asociación de Héroes y ayudan a mantener la paz en la ciudad luchando contra todos los males que se les presenten.

Capítulo 144 de One Punch Man con spoilers

Aunque el capítulo 141 de One Punch Man ha sido eliminado por Yusuke Murata, el manga oficial puede tardar un poco en salir. Dado que la serie de manga tiene una trama aleatoria y dividida, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento.

Dado que el Capítulo 143 de One Punch Man tiene solo catorce páginas, no debería tomar mucho tiempo traducirlo al inglés y dar luz verde para que los fanáticos lo devoren. A continuación, estará el Capítulo 144 de One Punch Man.

De acuerdo con los spoilers previos del Capítulo 144 de One Punch Man, Fubuki puede ser la próxima líder de los Héroes de la Clase S porque está dispuesta a arriesgar su vida por los demás. Drive Knight, por otro lado, puede haber rescatado a los héroes del misil, pero todavía tiene poca consideración por ellos y pronto puede convertirse en un villano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.