One Punch Man: Yusuke Murata filtra el capítulo 142 del manga

A través del perfil oficial de Yusuke Murata en Twitter, el mangaka de One Punch Man, nos enteramos de la disponibilidad de lectura online para la segunda parte del capítulo 142. Precisamente, en la web Tonari no Young Jump (Shueisha), se publicó el manga escrito por ONE e ilustrado por Yusuke Murata.

El capítulo 142 se titula “ Ofensiva rejuvenecida ” e incluye 32 páginas que pueden ser utilizadas por todos los usuarios. Sin embargo, la nueva actualización de Saitama está disponible exclusivamente en japonés. Los fanáticos internacionales deberán esperar un poco más para su lanzamiento.

Aunque no es posible traducir el capítulo 142 de One Punch Man (por ahora), La Verdad Noticias te comparte el enlace para acceder a la publicación de Yusuke Murata. A simple vista vemos a varios héroes (incluída Tatsumaki) en lo que parece ser un enfrentamiento contra miembros de CADRES (Asociación de Monstruos).

Yusuke Murata comparte el capítulo 142 en japonés

Sobre el mundo de One Punch Man

Con 142 capítulos publicados, los primeros 112 se recopilan en 23 volúmenes. El manga inspiró una adaptación de anime con un total de dos temporadas. Los fanáticos esperan que una temporada 3 se confirme en algún momento de 2021 o 2022.

La temporada 1 de One Punch Man se emitió en 2015 en Japón por 12 episodios y está disponible en el sitio oficial de Netflix, mientras que su temporada 2 se emitió en 2019 por 12 episodios en total y con disponibilidad en Crunchyroll.

Actualmente el anime reúne 24 episodios. Sony Pictures está preparando una película occidental de acción en vivo con actores reales. Por lo tanto, estamos seguros que Saitama, Genos, Tatsumaki y King regresarán con más anime en el futuro.

El arco actual del manga One Punch Man está cubriendo la guerra entre la Asociación de Héroes y CADRES. Blast hizo su debut oficial (de cuerpo completo) en los capítulos anteriores, mientras que Saitama aún se encuentra atrapado bajo tierra junto con Flashy Flash.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!