One Punch Man: ¿Tenemos fecha de lanzamiento para el capítulo 141?

Muchas series de manga están fijando su fecha de lanzamiento cada semana, pero One Punch Man no sigue ningún horario regular. Este manga es una obra maestra escrita por ONE e ilustrada por Yusuke Murata. El protagonista es Saitama, un héroe que derrota a los villanos de un solo golpe.

Recientemente, la serie está poniendo a prueba la paciencia de los espectadores con una brecha de casi un mes y todo apunta a otra larga espera por el capítulo 141. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todas las actualizaciones confirmadas hasta ahora.

¿Cuándo publican capítulos de One Punch Man?

El lanzamiento de nuevos capítulos de One Punch Man, está en manos de Yusuke Murata y su vista previa antes de enviar el capítulo a publicación. Esto quiere decir que Yusuke comparte capítulos adelantados en sus redes sociales y por lo tanto no coinciden con los números de Shonen Jump.

Portada de One Punch Man 138 (Shonen Jump)

La revista de manga japonesa recién compartió el capítulo 138 del manga de forma gratuita y eso nos aleja de una fecha concreta para el capítulo 141. Podemos suponer que este capítulo de One Punch Man se lanzará el 1 de abril, teniendo en cuenta los dos capítulos anteriores disponibles en Viz Media y Amazon.

Nuevamente, hay una irregularidad entre la fecha de lanzamiento de dos capítulos en este manga y Murata deja caer los últimos números de OPM al azar. Hasta ahora, tenemos la noticia de que cada vez que complete el capítulo, pronto lo publicará en Twitter.

Podemos concluir que a menos que alguien vea su publicación, hasta entonces se desconoce la fecha de lanzamiento. Los fanáticos también esperan que One Punch Man confirme una tercera temporada de anime, pero esto podría tardar un poco más debido a la pandemia de COVID-19 en curso.

