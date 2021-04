One Punch Man: Tatsumaki y 4 héroes de anime más fuertes de lo que aparentan

Muchos protagonistas clásicos del mundo del anime tienen una apariencia imponente. Los héroes de acción como Saitama de One Punch Man, Son Goku, All Might, Jonathan Joestar y muchos otros son tipos musculosos, y sus apariciones declaran en voz alta: ¡Soy fuerte!

Algunos héroes de historietas occidentales también son así, pero algunos personajes heroicos de anime son fuertes y de complexión pequeña. Cuentan con técnicas, velocidad, fuerza o inteligencia notables, a pesar de ser pequeños, y estos personajes no deben tomarse a la ligera debido a su pequeña estructura.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte a 5 personajes de anime que tienen un gran impacto a pesar de ser un poco pequeños. Algunos de ellos ni siquiera son adultos aún, pero podrían mostrarle a Saitama, Goku o All Might cómo se gana una batalla.

Tatsumaki de One Punch Man

Tatsumaki es héroe clase S rango 2 en One Punch Man

Saitama es el invencible calvo con capa de la fama de One Punch Man, pero no es el único héroe poderoso por aquí. También está el asunto de Tatsumaki, el héroe clasificado #2 , y su hermana Blizzard. Ambas hermanas se destacan de todos los tipos musculosos que las rodean, como Puri-Puri Prisoner o Tank Top Master.

Edward Elric de Fullmetal Alchemist

Edward Elric de Fullmetal Alchemist: Brotherhood

El protagonista de Fullmetal Alchemist es Edward Elric, es conocido por muchas cosas, desde su temperamento por usar un automail en su brazo derecho y su pierna izquierda, hasta no soportar que mencionen su estatura. Sin embargo, nadie puede subestimarlo, ya que no por nada es conocido como el Alquimista de Acero.

Rukia Kuchiki de Beach

Rukia Kuchiki es una Soul Reaper, un espíritu viviente que combate Hollows (monstruos o espíritus malvados). Rápidamente fue opacada por Ichigo, pero ella sigue siendo un personaje sumamente poderoso y querido por los fanáticos. Domina el arte de la espada, todo tipo de hechizos y habilidades que hacen temblar a muchos.

Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen

Nobara Kugisaki es un miembro del equipo de Yuji Itadori, junto con Megumi Fushiguro. Ella realmente sabe lo que hace, su estilo de batalla utiliza un martillo y clavos junto con el arte budú. Aunque su apariencia podría no mostrar su fuerza en Jujutsu Kaisen, Nobara rápidamente le demuestra a sus enemigos que deben tomarla en serio.

Nezuko Kamado de Kimetsu no Yaiba

Foto: Ufotable "Kimetsu no Yaiba"

Nezuko es la hermana de Tanjiro Kamado que fue convertida en demonio al inicio de Kimetsu no Yaiba. Algunas veces parece ser una niña pequeña, pero gracias a su forma demoníaca puede cambiar de tamaño y goza de una tremenda fuerza sobrehumana. Al igual que Tatsumaki de One Punch Man, es una chica que por nada del mundo es débil.

