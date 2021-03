One Punch Man: Spoilers y curiosidades para el capítulo 141

Si bien no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, vale la pena señalar que los últimos dos capítulos de One Punch Man se publicaron aproximadamente con 1 mes de diferencia entre sí. En La Verdad Noticias predecimos que el próximo capítulo 141 de manga se lanzará el jueves 1 de abril o alrededor de esa fecha.

En términos generales, los nuevos capítulos de manga se lanzan a las 12 am, hora estándar de Japón, en la fecha de lanzamiento en cuestión. Esto significa que el nuevo capítulo estará disponible aproximadamente en estos momentos en todo el mundo:

Hora del Pacífico: 8 am

Hora Central: 10 am

Hora del Este: 11 am

Hora Británica: 4 pm

Foto: ONE y Yusuke Murata (One Punch Man)

Resumen del capítulo 140

Titulado "Stones and Diamonds", la portada presenta al personaje Metal Bat y la historia tiene a Saitama de vuelta junto con los otros personajes. Recordarás haber visto a Blast en una pelea con algunos otros héroes, por lo que es una suerte que nuestro héroe principal esté volviendo al flujo normal de las cosas.

Más sobre el manga de One Punch Man

One Punch Man originalmente es un webcomic creado por el artista ONE y que finalmente fue adaptado en un manga por Yusuke Murata a partir de junio de 2012. La serie ha estado impresionando a los fanáticos durante años y no parece detenerse.

A partir de enero de 2021, han lanzado 23 volúmenes del remake digital en Japón, mientras que VIZ Media ha lanzado 21 volúmenes y también ha publicado nuevos capítulos en su aplicación Shonen Jump.

En One Punch Man, el personaje principal es un superhéroe llamado Saitama que puede derrotar a cualquier enemigo de un solo golpe. Sin embargo, habiéndose aburrido debido a la falta de un desafío real en sus peleas, está en una búsqueda continua de oponentes dignos con quienes luchar.

