One Punch Man ¿Por qué el anime retrasa la temporada 3?

One Punch Man fue lanzado inicialmente como un webcomic por el mangaka, ONE. Más tarde, esta franquicia se publicó en volúmenes de manga tankobon ilustrados por Yusuke Murata. A partir de ahí, la serie se hizo muy popular.

Es una historia sobre un oficinista habitual, Saitama, que un día decidió ayudar a un niño en peligro. Desde entonces, ha entrenado su cuerpo a través de ejercicios de entrenamiento regulares. Sorprendentemente, su fuerza alcanzó un umbral que era lo suficientemente poderoso como para vencer a enemigos poderosos con un solo golpe.

One Punch Man no sigue los actos heroicos de Saitama, pero actúa como una parodia de cómo se demuestra que los superhéroes son poderosos sin apenas lógica detrás de ellos. Como ha pasado bastante tiempo desde que se emitió la temporada 2 de anime, aquí en La Verdad Noticias, discutiremos por qué se retrasa la temporada 3.

Yusuke Murata comparte la portada de One Punch Man Volumen 23

¿La temporada 3 de One Punch Man se retrasa?

Sí, la temporada 3 de One Punch Man se retrasa. Cuando se emitió la temporada 2, recibió muchas críticas que hicieron que uno se preguntara si el anime se cancelará. El programa de Saitama no se ha renovado oficialmente para una tercera temporada. Pero, afortunadamente, tampoco ha sido cancelado.

La información es evidente debido a un tweet de la página oficial de Twitter de One Punch Man. En este tweet, agradecieron a los espectadores por ver la segunda temporada. Y mientras lo hacían, pidieron el apoyo de los fans para que pronto se apruebe una tercera temporada para comenzar la producción. Si es así, prometieron volver pronto.

Publicación oficial de One Punch Man en Twitter

¿Hay suficiente manga para One Punch Man 3?

En este momento, la serie ha acumulado 23 volúmenes de manga, y se espera que el volumen 24 llegue a mediados de 2021. Madhouse cubrió los primeros siete volúmenes de manga para la temporada 1. Mientras tanto, JC Staff usó la historia desde el volumen 8 del manga hasta la mitad del volumen 17.

Finalmente, la razón más fuerte para un retraso en One Punch Man Temporada 3 es sin duda la contingencia por COVID-19. Recordemos que la pandemia en curso pausó muchos negocios y entre ellos está la industria del entretenimiento. Lo mejor que pueden hacer los fanáticos es tener paciencia y seguir los nuevos capítulos del manga en VIZ Media.

Foto: JC Staff "Garou tendrá más protagonismo en la temporada 3"

¿Cuál es la posible trama de la tercera temporada?

El final de la temporada 2 de One Punch Man hizo que Garou luchara contra un grupo de héroes. Durante esta parte de la historia, habíamos comenzado el Arco de la Asociación de Monstruos. Entonces, se da que la próxima temporada continuará con esta historia.

En la próxima temporada, podemos esperar bastantes batallas uno contra uno entre héroes de rango S de la Asociación de Héroes y miembros de la Asociación de Monstruos. Los próximos episodios pueden centrarse más en los monstruos y villanos.

Durante eso, es posible que veamos más a Garou, ya que obtendría nuevos poderes, lo suficientemente fuertes como para resistir una pelea con Saitama que podría llegar a más de un solo golpe. Además, en esta temporada, incluso podemos ver más de Lord Orochi y posiblemente una pelea entre él y Saitama.

¿Cuándo se estrenará One Punch Man 3?

La temporada 3 de One Punch-Man se lanzará en algún momento de 2022 o principios de 2023. Hubo una gran brecha de 4 años entre el lanzamiento de la temporada 1 y la temporada 2. Esto se debió al cambio en el equipo de producción desde Madhouse hasta JC Staff.

Pero, incluso si tomó tanto tiempo producir la segunda temporada, los fanáticos estaban lejos de estar contentos con la animación. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se produzca un cambio en el equipo de animación nuevamente, lo que provocará un retraso adicional.

De lo contrario, si no hay cambios en el estudio, la temporada 3 de One Punch Man no debería retrasarse más de lo que harían las restricciones pandémicas. Otro motivo del retraso se debe al material de origen. Como se mencionó anteriormente, el volumen 24 se lanzará en algún momento a mediados de 2021.

Supuestamente, este volumen de manga debería completar el arco actual de la Asociación de Monstruos. Esto debería permitir a los creadores enmarcar el anime en torno a un posible final de arco. Seguramente, si la temporada 3 de One Punch Man solo se retrasa, es posible que la producción con el material disponible ya haya comenzado.

Hasta que llegue la temporada 3 de One Punch Man, puedes ver las dos temporadas anteriores en Netflix y Crunchyroll. ¿Piensas que la tercera temporada de anime llegará el próximo año? ¿Cuál estudio de animación crees que produzca la serie?

