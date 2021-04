One Punch Man: La vanidad de Sweet Mask puede haberle costado mucho

El héroe notoriamente vanidoso Sweet Mask ha sufrido algunas lesiones importantes en el último capítulo de One Punch Man, y está lejos de ser seguro si podrá regresar. Como héroe de rango 1 de clase A, él fue uno de los pocos héroes involucrados en la incursión de la Asociación de Monstruos debajo de Clase S, aparte de Saitama y Fubuki.

Incluso reprendió a los héroes de Clase S reunidos por su falta de cohesión, a pesar de su propio comportamiento a veces cuestionable en el pasado. Pero Sweet Mask sufrió un duro recordatorio de cuán grande puede ser la brecha entre Clase A y Clase S en su confrontación con Fuhrer Ugly en el manga.

¿Quien es Fuhrer Ugly en One Punch Man?

Fuhrer Ugly, es uno de los monstruos Nivel Dragón que logró sobrevivir al devastador ataque de Tatsumaki en el capítulo anterior, es un humanoide de aspecto grotesco con un chip en el hombro. No hace falta decir que solo se enfureció por la famosa apariencia y dedicación a la belleza de Sweet Mask y rápidamente dirigió su atención al héroe.

One Punch Man 141 - Manga (Foto: Shueisha)

Resulta que la dedicación de Sweet Mask a la belleza va en ambos sentidos: a él le repugna tanto la fealdad como lo atrae la belleza. Paralizado por el horror al ver a Fuhrer Ugly, Sweet Mask se convirtió en un blanco fácil para su movimiento característico, el Face Crushing Punch.

El ataque estuvo a la altura de su nombre, y la cabeza de Sweet Mask se derrumbó. Luego, casi lo partieron por la mitad, todo mientras Child Emperor y un Zombieman gravemente herido, dos héroes de Clase S, se vieron obligados a mirar.

Afortunadamente para los dos últimos, estalló una pelea entre monstruos antes de que cualquier tortura pudiera dirigirse hacia ellos, pero su seguridad aún está lejos de estar asegurada. Si bien estas heridas brutales indudablemente matarían a un humano común, Sweet Mask ha demostrado algunas habilidades regenerativas en el pasado.

La Verdad Noticias te recuerda que Sweet Mask se curó rápidamente del daño que Do-S le infligió a la cara durante su pelea con ella. Sin embargo, es difícil imaginar que se pondrá de pie pronto, ya que incluso la increíble regeneración de Zombieman no ha podido mantenerse al día con el daño que estos monstruos han infligido.

Se desconoce el alcance total de la regeneración de Sweet Mask; incluso si puede sobrevivir a este tipo de daño masivo, no hay forma de estar seguro de que se recuperará por completo. Dada la naturaleza horrible del ataque, debería considerarse afortunado de haber salido, incluso si está lisiado o desfigurado como resultado.

Los nuevos capítulos de One Punch Man se lanzan de forma irregular, pero como el próximo capítulo ya está disponible en Japón, es posible que los fanáticos no tengan que esperar mucho más para la próxima entrega. VIZ Media, Shonen Jump y MANGA Plus tienen disponible la serie de ONE y Yusuke Murata.

