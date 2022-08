One Punch Man: Cosplayer hace realidad el cuerpo imposible de Genos

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 169 de One Punch Man. Recomendamos ponerte al día con el manga de ONE y Yusuke Murata en VIZ Media antes de seguir leyendo.

Desde que el ilustrador Yusuke Murata lo retomó para que lo reinventara, One-Punch Man se ha disparado a la fama de la crítica, ganándole más de unos pocos cosplays. Si bien el épico Garou Arc de One-Punch Man también llegará a su fin pronto, eso no ha impedido que los fanáticos se presenten en masa con algunos de los mejores cosplays imaginables.

Un cosplay, en particular, logra dar vida al cuerpo imposible de "Demon Cyborg" Genos. Presentado por primera vez en el capítulo 5 del manga One Punch Man, Genos es el discípulo leal de Saitama.

Imagen: Madhouse / Genos de One Punch Man

Genos fue una vez un niño normal que vivía en un pueblo sin nombre lejos de las principales ciudades del mundo. Genos afirma que un día un cyborg loco cruzó su ciudad y arrasó, desgarrando y desgarrando a los aldeanos hasta que todos fueron asesinados, excepto Genos.

Más tarde fue encontrado por el caritativo Dr. Kuseno, quien luego acordó transformar a Genos en un cyborg para vengar algún día a su familia. Desde entonces, Genos ha sido casi completamente mecánico, a excepción de un material de piel artificial que cubre su estructura facial.

Incluso sus pensamientos y recuerdos se almacenan en su núcleo cibernético en lugar de un cerebro físico, y sus brazos son de naturaleza completamente metálica, lo que convierte a este superhéroe de Clase S en un personaje muy difícil de disfrazar.

Un fanático dedicado, EzrelaCosplay, ha logrado lograr el aspecto cibernético difícil de Genos a pesar de estos desafíos que ha publicado al respecto en Reddit. Con la adición de algunas hombreras voluminosas e incluso un conjunto de luces que recorren la estructura de las extremidades, este cosplay es una clase magistral de precisión de anime.

Foto: EzrelaQ en Reddit

Afortunadamente, además de sus brazos ridículamente complejos, Genos tiende a usar principalmente camisetas y jeans sin camisa u otra ropa civil fácil de usar. Dicho esto, cualquier intento de imitar sus intrincados brazos y la tecnología que contienen es una tarea desafiante. EzrelaCosplay, sin embargo, se ha levantado claramente para enfrentar este desafío y logra dar vida al cuerpo imposible de este personaje.

Recientemente, dentro de One-Punch Man, Genos recibió el núcleo de su yo futuro, quien fue asesinado por Garou. Al conectar su núcleo del futuro consigo mismo, Genos pudo ver todos los eventos que habían ocurrido dentro de esta línea de tiempo paralela, incluso presenciando el Puño de Causalidad Cero de Saitama enviándolo atrás en el tiempo para detener a Garou en primer lugar.

Con esta nueva información a su disposición, además de tener un segundo núcleo, Genos podría estar en línea para uno de los potenciadores más grandes de la serie. El simple hecho de cambiar sus brazos ha tenido implicaciones masivas para su poder en puntos anteriores de la historia, y uno solo puede imaginar cuánto más fuerte podría volverse con dos núcleos.

Junto con esta actualización, probablemente también habrá una apariencia nueva y mejorada con maquinaria aún más compleja a su disposición. Cualquiera que sea el caso, los cosplayers como EzrelaCosplay demuestran que no importa cuán compleja pueda ser la apariencia de un personaje, siempre habrá un fan dedicado dispuesto a lucirse.

En lo que respecta a los cosplays de One Punch Man, este atuendo de Genos es sin duda uno de los mejores que existen. Por otra parte, te invitamos a conocer 10 cosas que debes saber de Genos y Saitama aquí.

