One Punch Man Capítulo 162 Spoilers: ¿Por qué Saitama se enojó con Garou?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará spoilers del manga One Punch Man Capítulo 162. Recomendamos estar al día con la serie de ONE y Yusuke Murata antes de continuar leyendo el resto del artículo.

Sabemos que el protagonista Saitama tiene una relación difícil con los demás héroes de la Asociación de Héroes. Algunos como Genos lo admiran inmensamente de una manera que siente que no puede estar a la altura, mientras que otros como Tatsumaki lo ven como poco más que una molestia.

Sin embargo, a medida que construyeron camaradería a lo largo de la última serie de desastres, parece que a Saitama le ha gustado al menos otro héroe. Es en este mismo momento que el manga One Punch Man promociona la pelea más grande de Saitama hasta el momento.

Foto: JC Staff / One Punch Man Temporada 2

Recordemos que entre los héroes de clase S a los que les ha gustado Saitama, está, por supuesto, Genos, así como King (este último no tiene ningún poder en secreto), con quienes rápidamente se hizo amigo.

Como esencialmente el único testigo de la destrucción del asteroide por parte de Saitama, el viejo maestro de artes marciales Bang vio mucho potencial en ese poder y esperaba convencer a Saitama para que entrenara con él.

Saitama, sin embargo, ve principalmente el entrenamiento de artes marciales como un desperdicio innecesario para él y, como resultado, rechazó bastante la invitación. Puedes ver parte de su relación en la adaptación de anime transmitida en Crunchyroll.

Saitama vs Garou One Punch Man 162 (Foto: VIZ Media)

En el Capítulo 162 del manga (el capítulo más reciente de OPM lanzado en Japón), Saitama se enfrenta a Garou y lo reconoce como el cazador de héroes que ha estado plagando a la Asociación de Héroes últimamente.

A pesar de que inicialmente se negó a luchar contra él, Saitama tiene un hueso para elegir con Garou, pero tiene poco que ver con luchar contra otros héroes. En cambio, Saitama está molesto con Garou debido al estrés que su comportamiento ha puesto en Bang, su antiguo maestro.

A lo largo de este arco, Bang se ha sentido responsable de las acciones de Garou y cree que él y solo él debe ser quien ponga fin a las fechorías de su aprendiz. Incluso su hermano, Bomb, renunció a su propio dojo y seguidores para ayudar a Bang a corregir esto, a pesar de la gran posibilidad de que les costara la vida a ambos.

Incluso si Saitama no es uno para la disciplina de las artes marciales, ha desarrollado un gran respeto por Bang, cuya habilidad y coraje han sido probados repetidamente a lo largo de la serie One Punch Man de ONE y Yusuke Murata.

Con los flashbacks de la juventud de Bang en capítulos recientes, está claro que tomó a Garou como estudiante porque el chico problemático de OPM le recordaba a sí mismo. Las acciones de Garou que deshonran al dojo del hombre es una deshonra que Bang no ha hecho nada para merecer, y eso, sobre todo, parece ser lo que ha molestado a Saitama.

En realidad, es una reacción similar a decirle a un niño: "Mira cómo ha lastimado a tu padre lo que has hecho", más avergonzando a Garou que regañándolo. Saitama ofendido en nombre de otra persona es un poco inusual para el personaje, que rara vez se molesta cuando lo insultan en la cara (aparte de los comentarios sobre su calvicie, de todos modos).

Simplemente muestra cómo los grandes héroes de One Punch Man se han unido en el transcurso de este desastre, aprendiendo a confiar e incluso gustarse unos a otros.

Independientemente de cómo se desarrolle exactamente la inminente confrontación física entre Saitama y Garou en One Punch Man, está claro que en la guerra de palabras, al menos, Saitama es el ganador. El canal de YouTube Donmaui explicó más detalles en el siguiente video:

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!