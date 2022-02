One Punch Man Capítulo 155 spoilers: Garou y Metal Bat vs Centisennin

La saga del Monstruo Humano se ha desarrollado de una manera nueva y salvaje, ya que eventualmente condujo a un choque masivo entre las Asociaciones de Héroes y Monstruos. La última serie de capítulos del manga One Punch Man ha demostrado cuánto más fuerte ha sido cada uno de los monstruos en comparación con los héroes.

Sin embargo, el impulso de la pelea ha vuelto al director de los héroes con una gran esperanza provista con algunos nuevos miembros haciendo su camino al campo de batalla. La Verdad Noticias te recuerda que el manga One Punch Man Capítulo 155 también ve a Saitama eliminar un objetivo importante.

Con los monstruos finales presentando un desafío aún mayor que antes y algunos héroes nuevos abriéndose camino hacia el campo de batalla, el capítulo más reciente de la serie ha visto a Garou y los héroes peleando para defender a los sobrevivientes que intentan escapar del área.

Foto: Shueisha / One Punch Man Capítulo 155

Esto termina llamando la atención de Garou más que nunca cuando se enfrenta al Sage Centipede, y en medio de esta pelea sorprendentemente se une a Metal Bat después de que se reúnen en medio del campo de batalla (para su disgusto). También conocido como Centisennin, es ahora el Ciempiés más poderoso en el manga.

El Capítulo 155 de la serie ve a Garou persiguiendo a Sage Centipede cuando el monstruo de Nivel Dragón intenta sacar un helicóptero lleno de civiles que escapan (que incluye al joven con el que Garou se había unido antes).

Mientras lo persigue, Metal Bat emerge de los escombros y ataca al monstruo de frente. Metal Bat está enojado por ver a Garou nuevamente (y contra un ciempiés, como antes), pero Garou no le presta atención ya que está concentrado en eliminar al monstruo.

Los dos discuten sobre sus intenciones, pero pronto Metal Bat ve a Garou defendiendo el helicóptero que escapa del monstruo en lugar de atacarlo. Al darse cuenta de que Garou era una persona mucho peor antes de convertirse en un monstruo, los dos continúan discutiendo mientras luchan contra Ciempiés.

Es una señal de que tal vez Garou no está tan lejos como parecía al principio de todo esto, y una forma sorprendente de cerrar su viaje con el héroe con el que pasó la mayor parte del tiempo enfrentándose. ¿Qué piensas de Garou? ¿Qué esperas ver venir de su nuevo equipo con Metal Bat? Recuerda que VIZ Media publica el manga One Punch Man.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!