One Punch Man: 10 cosas que no sabías sobre la relación de Saitama y Genos

Los últimos años han presentado algunas series de anime increíblemente populares que han resultado ser clásicos duraderos, no sólo tendencias pasajeras, y One Punch Man es definitivamente uno de los títulos más notables.

Saitama está tan dominado que normalmente no necesita recurrir al trabajo en equipo para derrotar a un enemigo. Sin embargo, ha formado una verdadera amistad con Genos, un cyborg honorable. La Verdad Noticias te comparte 10 curiosidades sobre este divertido dúo del anime.

10 - Saitama salvó a Genos de la muerte

Genos tenía una historia valiente antes de alinearse con Saitama, pero las circunstancias en torno a su primer encuentro crearon una historia de origen inspiradora. Genos se ve incapaz de derrotar a un monstruo depredador, Mosquito Girl, y se prepara para autodestruirse cuando no ve otro camino para la victoria.

En este punto, Saitama interviene y evita la destrucción de Genos. El One Punch Man se deshace fácilmente de Mosquito Girl, y mantiene la paz en los alrededores. Si Saitama no hubiera existido en el momento adecuado, Genos habría sido chatarra.

9 - Su relación se basa en una broma

Uno de los detalles más convincentes sobre Genos es que está lleno de honor a pesar de su naturaleza robótica, e incluso tiene más humanidad que los humanos reales. El cyborg se siente honrado cuando Saitama inicialmente acude en su ayuda en la batalla e insiste en que entrene con él.

Saitama acepta la propuesta de Genos, pero tiene la impresión de que es una broma. No está buscando un estudiante o alguien que siga sus pasos. Sin embargo, el compromiso del rubio lleva a que el protagonista comience a aceptar su papel de maestro.

8 - Ambos son miembros del Grupo Fubuki

One Punch Man sobresale cuando se trata de las diversas dinámicas que existen entre los muchos héroes que pueblan el anime. Algunas personas se resienten entre sí, pero otras sabiamente se unen.

Ambos están en el nuevo Grupo Fubuki sin saberlo

Tanto Saitama como Genos son parte de las personas seleccionadas incluidas en el Nuevo Grupo Blizzard de Fubuki, que también se conoce más coloquialmente como el Grupo Saitama. El grupo está formado por los pocos héroes que Saitama aprecia: King, Bang, Bomb y Fubuki.

Las actividades de este grupo generalmente incluyen partidos de videojuegos y comidas al aire libre en el apartamento de Saitama, pero es una asociación en la que Genos se enorgullece de estar.

7 - Genos quiere curar la calvicie de Saitama

Hay un peligro casi constante presente en One Punch Man, pero Saitama es un individuo generalmente tranquilo. Su única área de sensibilidad es su calvicie, especialmente ya que su nombre de héroe se convierte en Caped Baldy.

Genos se da cuenta de esta inseguridad y periódicamente intenta curarle esta dolencia, a pesar de que es algo que ha aceptado y está fuera del control de Genos. Se trata como un alivio cómico, pero sigue siendo agradable ver a Genos preocupado por esto.

6 - Genos le comparte sus ventajas de Clase S

Genos es un héroe de Clase S, pero debido a que Saitama rara vez se atribuye el mérito de sus victorias, está atrapado en Clase B. Genos sabe que a Saitama no le importan los elogios, pero aún así amablemente le deja entrar en sus ventajas porque Saitama aprecia las cosas buenas de la vida.

Genos es como un hermano menor para Saitama

5 - Viven juntos en One Punch Man

Saitama y Genos son dos personas increíbles que han salvado al mundo varias veces, pero también son profundamente modestos en cuanto a sus condiciones de vida. Saitama vive en un cómodo y pintoresco apartamento que no cuenta con muchos lujos extravagantes.

Los orígenes de Genos se remontan al Dr. Kuseno y su laboratorio estéril, pero el discípulo de Saitama se muda extraoficialmente con él. Genos siempre está en el apartamento de su maestro, y es tanto su base de operaciones como la de Saitama.

4 - Genos comparte la ideología de Saitama

One Punch Man agrega un componente interesante de burocracia y estatus a los actos heroicos del anime. Todos los héroes más fuertes están clasificados y catalogados para responder mejor a futuras amenazas de monstruos.

Genos se preocupa por los logros Saitama

Saitama a menudo es responsable de la destrucción de una amenaza, pero humildemente desviará el crédito y permitirá que otros aumenten su rango de Asociación de Héroes en lugar de él. Genos está dispuesto a enmascarar las victorias de Saitama para ayudar a la ideología de su compañero.

3 - Lecciones de Saitama son improvisadas

Ambos personajes creados por ONE e ilustrados por Yusuke Murata, son una extraña pareja tan entretenida que valora los mismos ideales pero siguen siendo individuos muy contrastantes.

Saitama aprecia a Genos y quiere poder convertirlo en un héroe más fuerte, pero lucha por mejorar a su discípulo. Todas las lecciones se aplican al entrenamiento de fuerza física, que es irrelevante para Genos porque es un cyborg.

Saitama intenta compensarlo con lecciones improvisadas que comienzan como un trabajo ajetreado, pero ocasionalmente se convierten en sabiduría segura que ayudó a Genos en la batalla.

2 - Genos motiva a Saitama

A primera vista, parece que la relación de Saitama y Genos es bastante unilateral y que el discípulo idolatra a su maestro en un grado casi insalubre. Sin embargo, ambos héroes ganan mucho con la amistad, incluso si no está claro de inmediato.

Saitama es fuerte, pero tiene una actitud muy apática hacia la Asociación de Héroes y salta a través del aro por ellos. Reconoce que Genos asciende rápidamente al estado de Clase S y eso lo inspira a trabajar más duro, incluso si no lo admite explícitamente.

1 - Sú única gran pelea reveló un secreto

Saitama y Genos no siempre están juntos en el anime, pero hay un entendimiento implícito entre los dos, y es muy satisfactorio ver crecer su afecto mutuo. Uno de los misterios es cómo Saitama se ha vuelto tan fuerte como es.

Genos siente especial curiosidad por esto, pero Saitama insiste en que es el resultado de una rutina de ejercicios increíblemente mundana. No está claro si en realidad está mintiendo o no, pero Genos está completamente abierto con el protagonista de One Punch Man y se resiente de que quizás no reciba el mismo respeto a cambio.

