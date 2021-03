One Punch Man: 10 Pokémon que pueden recibir un golpe de Saitama

Saitama, también conocido como One Punch Man, es famoso por ser capaz de derrotar a sus enemigos con un solo golpe. Es el personaje más fuerte de la serie y aún no ha sido derrotado en combate.

Su gran fuerza supuestamente es el resultado de un riguroso entrenamiento diario que fue tan intenso que hizo que se le cayera todo el cabello. Su enorme fuerza lo vuelve sobrehumano, y la mayoría de las personas que reciben sus golpes no sobreviven.

Aunque puede derrotar fácilmente a personas, alienígenas y robots creados para el combate, hay algunos Pokémon que podrían resistir un solo golpe de él. Esto es gracias a sus habilidades, movimientos e incluso a su tipo de Pokémon.

5. Cloyster

Cloyster

El caparazón de Cloyster es impresionantemente duradero. Varias entradas de la Pokédex describen el caparazón como indestructible, ya que es más duro que los diamantes. El caparazón es imposible de abrir cuando está cerrado y puede resistir la fuerza de bombas y misiles.

Cloyster puede aprender naturalmente el movimiento Protect, que sería crucial si tuviera que defenderse del golpe de Saitama. Protect defiende completamente al usuario de todo tipo de ataques, por lo que Cloyster no sufriría ningún daño.

4. Gengar

Gengar

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Saitama ha golpeado bastantes cosas, pero le costaría golpear a un fantasma. Gengar puede moverse a través de objetos sólidos e incluso poseer personas si se siente lo suficientemente travieso.

En particular, le gusta esconderse en las sombras para aterrorizar a la gente. Saitama tendría dificultades para golpear a cualquier Pokémon fantasma, pero Gengar en particular estaría muy entretenido viendo al protagonista de One Punch Man intentarlo.

3. Arceus

Arceus

Arceus es el dios del mundo Pokémon, descrito como el ser que dio forma a todo el universo y al mundo. Incluso creó a los legendarios, que son incapaces de derrotar a Arceus incluso si combinan sus fuerzas.

Arceus es lo suficientemente poderoso como para crear cosas, hacerlas desaparecer e incluso es capaz de detener el tiempo. Es difícil creer que Saitama pueda destruir algo con ese tipo de poder.

2. Deoxys

Deoxys

En su forma de defensa, Deoxys tiene una de las estadísticas de defensa base más altas de los juegos. Tiene un órgano de cristal en el medio de su pecho, que es el cerebro de este Pokémon.

Aunque puede tomar un tiempo para que se regenere por completo, Deoxys podrá recuperarse del golpe de Saitama siempre que el cristal permanezca intacto.

1. Roggenrola

Roggenrola

Dado que Roggenrola parece una pequeña roca, es fácil para sus oponentes subestimarlo. Los entrenadores que lo encuentran por primera vez siempre se sorprenden al ver que sus pokémon no son capaces de derribarlo de un solo golpe.

Incluso Saitama no sería una excepción, gracias a la habilidad pasiva de Roggenrola, Sturdy. Esta habilidad protege al Pokémon de todos los ataques KO de 1 golpe.

