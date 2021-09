One-Piece y la banda de J-Rock Radwimps lanzan emotivo video musical

We Are One, un drama corto subtitulado en inglés sobre los fanáticos de One Piece, recibe el tema principal de la banda de J-Rock Radwimps, famosos por el éxito de Your Name (Makoto Shinkai), en celebración del volumen 100 del manga y episodio 1000 de anime.

La serie de Eiichiro Oda está alcanzando dos hitos increíbles este otoño. El viernes, el volumen 100 recopilado del manga llegó a las tiendas, y en algún momento de noviembre la adaptación al anime llegará al episodio 1000.

Para celebrarlo, se ha producido una breve serie dramática de acción en vivo, We Are One, y cada episodio muestra cómo sus personajes están influenciados e inspirados por los temas y la energía de la franquicia. La Verdad Noticias te recuerda que Eiichiro Oda revela que One Piece está en la etapa final.

Video musical de We Are One por Radwimps

El tema principal de We Are One, "Twilight", no es otro que la banda de J-pop Radwimps y se ha lanzado un video musical protagonizado por los actores del anime y el drama. El MV se puede ver desde el canal oficial de la franquicia shonen en YouTube.

El éxito sostenido de la serie significa que tiene un presupuesto más alto que muchas otras series de televisión, pero Luffy y su equipo se ven especialmente fluidos en movimiento en las secuencias recién dibujadas para el video "Twilight".

Foto: Shueisha - Eiichiro Oda

Si bien Radwimps puede que se esté convirtiendo en un sinónimo de la animación Makoto Shinkai, debido a sus contribuciones a Your Name y Weathering with You del director, el sonido de rock y dance conmovedor de "Twilight" se sincroniza increíblemente bien, tanto visual como emocionalmente, con las escenas de la película.

Los Piratas de Sombrero de Paja que lidera el legendario Monkey D Luffy superan desafíos y persiguen sus sueños, que también aparecen en los episodios individuales de We Are One.

Es posible que los episodios de WAO no tengan peleas a puñetazos de superpoderes o búsquedas de tesoros piratas literales, pero hay paralelismos que se pueden dibujar con personas en el mundo real con problemas del mundo real.

El episodio 2, por ejemplo, nos presenta a la aspirante a pastelera Minami y a su amado prometido de la serie. We Are One es una mirada descaradamente sentimental sobre cómo la pasión de los fanáticos por la serie ha cambiado sus vidas.

¿Cuántos capítulos tiene One Piece?

La serie de Eiichiro Oda recién lanzó el volumen 100 del manga

Al momento de redactar este artículo, el anime de One Piece disponible en Crunchyroll tiene 990 episodios estrenados y el manga original tiene 1024 capítulos publicados. Una franquicia no se mantiene fuerte durante más de 20 años sin tocar acordes con su audiencia una y otra vez, y eso es algo que Luffy definitivamente ha hecho.

