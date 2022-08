One Piece se tomará un descanso de Wano para Red Tie-In

La guerra por Wano en One Piece se está preparando para desatar el Gear 5 de Luffy en el anime propiamente dicho, pero es posible que los fanáticos estén esperando un poco más para verlo.

Mientras Luffy intercambia golpes con Kaido, parece que los próximos episodios se centrarán en la relación entre el Capitán del Sombrero de Paja y la hija de Shanks, Uta. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Con la película de One Piece Film Red lista para llegar a los cines en Japón este agosto, hay muchos misterios que seguramente se desvelarán con estos episodios relacionados del anime creado por Toei Animation.

Visual de One Piece Film Red

Si bien tuvimos la oportunidad de presenciar a Uta cantando algunas canciones gracias a los videos musicales que se lanzaron para One Piece Film Red, todavía hay muchos misterios en lo que respecta al papel que tendrá la hija de Shanks en el vidas de los Sombreros de Paja.

El hecho de que Luffy y Uta interactuaran entre sí durante su infancia agrega una nueva capa a la relación entre los dos y ciertamente genera más preguntas cuando se trata de la decimoquinta película de la serie.

La propia Uta aún no ha aparecido en el manga, aunque las cosas ciertamente podrían cambiar, especialmente con el papel de Shanks que aumentará durante el Arco Final. Los episodios 1029 a 1031 están configurados para centrarse en la relación entre Luffy y Uta como una preparación para One Piece Film Red, con los títulos de las próximas entregas como tales:

Episodio 1029 – Red Hair Daughter!

Episodio 1030 – The Promise of a New Era! Luffy And Uta!

Episodio 1031 – The Legend of Red Hair!

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento para One Piece: Red in the West, aunque la plataforma global de anime Crunchyroll y el estudio Toei Animation han revelado que tendrá una presentación teatral este otoño.

Aquí te compartimos que si no estás familiarizado con la historia de la decimoquinta película de la franquicia Shonen creada por Eiichiro Oda, la descripción oficial dice así:

"Uta, la cantante más querida del mundo. Reconocida por ocultar su propia identidad cuando actúa, su voz ha llegado a ser descrita como "de otro mundo". Ahora, por primera vez, Uta se revelará al mundo en un concierto en vivo”.

“A medida que el lugar se llena con todo tipo de fanáticos de Uta: piratas emocionados, la Armada observando de cerca y los Sombreros de Paja liderados por Luffy, que simplemente vino a disfrutar de su actuación sonora, la voz que todo el mundo ha estado esperando está a punto de sonar. La historia One Piece Film Red comienza con el impactante hecho de que ella es la hija de Shanks".

