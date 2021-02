One Piece se fusiona con Among Us en este divertido VIDEO

One Piece llegó recientemente al capítulo milésimo de su manga, demostrando cuán duro ha estado trabajando el creador Eiichiro Oda para contar la historia de los Piratas del Sombrero de Paja. Ahora, un fan ha decidido crear un loco tráiler que imagina lo que Luffy y compañía harían como miembros del popular videojuego Among Us.

El inteligente juego que se lanzó originalmente en 2018 se ha convertido en un favorito de los fanáticos, llevando a varios jugadores a un juego del gato y el ratón similar al concepto de “The Thing” de John Carpenter, en el que no se puede confiar en nadie.

Si bien los Piratas de Sombrero de Paja son en su mayoría amistosos entre sí, definitivamente ha habido momentos en el pasado en los que varios miembros de la tripulación se han enfrentado entre sí por desacuerdos o malentendidos.

One Piece x Among Us

Un artista de YouTube compartió este impresionante tráiler de fusión que imagina a cada uno de los héroes principales de One Piece de Eiichiro Oda como uno de los "impostores" del videojuego al rojo vivo, Among Us , aprovechando la oportunidad para destruir a sus compañeros astronautas mientras todos lanzan a través del espacio a bordo de una nave espacial.

Actualmente, en Wano Arc del anime One Piece, hemos visto a los de Sombrero de Paja tener que adoptar una nueva apariencia mientras intentan mezclarse con la nación aislada que actualmente está dirigida por el “Capitán de los Piratas Bestias” Kaido, y una variedad de antagonistas que definitivamente han puso a Monkey D. Luffy y sus compañeros en problemas.

Luffy y Zoro en el Wano Arc

Con el anime explorando actualmente el pasado de la legendaria figura de Wano, Kozuki Oden, está claro que se revelarán más secretos sobre Wano y Grand Line. La Verdad Noticias te seguirá actualizando sobre One Piece en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!