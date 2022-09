One Piece rompe su propio récord de manga en medio de un aumento de ventas

One Piece tiene más de 1,000 capítulos bajo su control, y el manga está lejos de terminar. Si bien Eiichiro Oda puede estar participando en el acto final de la historia, a Luffy y al equipo de Sombrero de Paja les quedan algunos años más para viajar con los fanáticos.

Y tras un lanzamiento reciente, parece que One Piece ha batido uno de sus impresionantes récords de ventas para hacer historia una vez más. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir más información.

La actualización proviene de Japón cuando Shoseki lanzó su última lista de volúmenes de manga más vendidos. En la última encuesta, se les dijo a los fanáticos que el rastreador de ventas clasificó más de 60 volúmenes de One Piece a raíz del éxito de la película One Piece Film Red.

Y ahora, ese número se ha disparado una vez más a 85 volúmenes. De hecho, solo hay 18 volúmenes de One Piece que no lograron entrar en las listas. Parece que 1, 6, 8, 9, 15, 27, 36, 56, 64, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 83, 84 y 88 no pasaron el corte.

Es bastante sorprendente ver el primer volumen de esta lista de exenciones, pero hay algunas explicaciones para eso.

La primera es que One Piece Film Red ha empujado a los fanáticos de la vieja escuela a volver a visitar la franquicia, por lo que no hubo necesidad de revisar el volumen uno una vez más. Y en cuanto a la segunda explicación, solo hay que fijarse en lo popular que es One Piece en Japón.

La franquicia One Piece es uno de los íconos culturales del anime, y los fanáticos japoneses consumen el manga creado por Eiichiro Oda más que cualquier otro país. Luffy es un tesoro nacional, por lo que personas de todas las edades conocen One Piece.

Es muy probable que One Piece esté en su escuela o biblioteca para pedir prestado si lo necesitan. Y en este punto, es difícil encontrar personas que no estén versadas en los primeros capítulos de One Piece en Japón.

Claramente, la última película del anime ha arrojado luz sobre el manga original, y nunca ha habido un mejor momento para sumergirse. One Piece ha comenzado su acto final, por lo que las cosas están a punto de volverse locas en la serie.

Si deseas ver cómo sucede la historia en tiempo real, puedes ponerte al día con One Piece ahora mismo, y los lectores de México pueden disfrutar del manga en la aplicación de Manga Plus.

