One Piece revela sus primeros bocetos de Luffy Gear 5

El Gear 5 de Monkey D. Luffy en One Piece le permite al capitán de los Piratas del Sombrero de Paja acceder a algunas habilidades nuevas y salvajes, dándole los poderes de una caricatura viviente.

En su lucha contra Kaido, fue capaz de convertir el suelo bajo sus pies en una sustancia similar al caucho mientras también arrancaba rayos del cielo. Con el manga shonen en pausa mientras Eiichiro Oda continúa preparándose para el final de la serie, el mangaka ha revelado los primeros bocetos de la forma más poderosa de Luffy.

"Road To Laugh Tale" de One Piece ha sido la publicación que ofreció bocetos y notas del mangaka Eiichiro Oda en la creación del Wano Arc, con los gustos de Nine Red Scabbards y el más nuevo Straw Hat Pirate, Yamato, con algunos diseños drásticamente diferentes cuando el artista los puso originalmente en papel.

Tal es también el caso de la Quinta forma Gear de Luffy en One Piece, la transformación más poderosa del espadachín que reveló secretos desconocidos cuando se trataba de Monkey's Devil Fruit.

Si bien Gear 5 ya ha aparecido en gran medida en el manga, aún no ha aparecido en la adaptación de anime propiamente dicha por Toei Animation, aunque según los episodios actuales, estamos muy cerca de su llegada.

El usuario de Twitter New World Artur compartió los primeros bocetos de Eiichiro Oda de lo que se convertiría en Gear Fifth, y el mangaka claramente tenía la nueva forma de dibujos animados lista para usar cuando llegó como parte de la batalla que estaba destrozando a Wano entre Kaido y Luffy:

Imagen: Bocetos Luffy Gear 5 de One Piece / @newworldartur Twitter

Con la serie de televisión lanzando nuevos episodios, la víspera de Gear 5 está a la vuelta de la esquina, aunque muchos fanáticos se han estado preguntando si la nueva transformación de Luffy será parte de la próxima decimoquinta película de la franquicia, One Piece: Red.

Si bien la película ha confirmado el regreso de Shanks y la presentación de su hija Uta, la línea de tiempo de la película aún está en el aire, ya que las mentes creativas detrás de la película aún tienen que decir si esto sucede después del final de la Guerra en el Arco de Wano.

¿Cuál es tu transformación favorita en el arsenal de Luffy? Recuerda que antes informamos en La Verdad Noticias todo sobre los misterios que rodean al Dios Sol Nika y los poderes Gear 5 de Luffy en el mundo One Piece.

