One Piece revela que Zoro y Kaido tienen más en común de lo que creen

En el volumen 98 de One Piece, el autor Eiichiro Oda reveló que a pesar de que Ronroa Zoro no tiene una Fruta del Diablo (Akuma no mi) en la actualidad, si Zoro quisiera tener una sería el Uo Uo no Mi de un poderoso villano principal en la serie shonen.

¿Quién es el titular del Uo Uo no Mi? Se trata nada menos que de Kaido, quien, al momento de escribir este artículo, está ocupado incitando a la guerra junto a Big Mom contra los de Sombrero de Paja en el Wano Arc del manga; una guerra en la que Zoro está al frente y al centro.

¿Qué estaba tratando de decir Oda al revelar este secreto? ¿En qué se parecen Zoro y Kaido que ambos podrían usar el Uo Uo no Mi? La Verdad Noticias explora esta trivia con información y curiosidades de la exitosa serie One Piece. ¡Advertencia de spoilers!

Zoro y Kaido comparten la misma Akuma no mi

Oda podría haber querido decir que tienen una personalidad similar. Zoro rara vez se involucra en las mismas payasadas de sus compañeros de tripulación y muestra poco interés en las interacciones frívolas, incluidos los romances. Preferiría concentrarse en su entrenamiento y trabajar para convertirse en el mejor espadachín del mundo.

Ronoroa Zoro pone todo su enfoque en la tarea que tiene entre manos y rara vez se aleja de lo que sea. También reconoce las fortalezas de los demás y, cuando está en batalla, es imprudente hasta el punto de que continuará luchando incluso si sabe que su oponente es más fuerte.

A pesar de esto, se asegura de que otras personas que no están involucradas no resulten heridas por su culpa. Está orgulloso de sus habilidades y habilidad para luchar. De hecho, también parece que lo único que ama casi tanto como sus espadas, es el alcohol.

Esto es algo que Kaido también disfruta. Aunque normalmente es arrogante y despiadado, se convierte en un desastre cuando comienza a beber. Cuando está borracho, puede hacer un cambio total de personalidad, pasando de melancólico a esperanzado en cuestión de segundos.

También comparte la creencia de Zoro en el honor, ya que ve morir en la batalla como la forma más gloriosa para que una persona salga. También es tan imprudente como el samurái de Sombrero de Paja cuando se trata de su propia vida, ya que quiere superar su propia incapacidad para morir.

Pero, de nuevo, al igual que Zoro, sabe cuándo se debe evitar una pelea innecesaria, particularmente si reconoce cuando alguien es más poderoso de lo que parece inicialmente. A pesar de ser un villano, Kaido también prefiere las peleas justas y honorables a aquellas en las que hay engaños. Aunque eso no quiere decir que no pueda ser traicionero.

Si bien Kaido tiene el físico apropiado para alguien que puede transformarse en un dragón gigante, Zoro carece de este atributo. Como resultado, es probable que tenga muchos problemas para controlar y dominar los poderes de la Akuma no mi de Kaido.

Sin embargo, la entrevista de Oda menciona otro dato interesante: si Zoro poseyera el Uo Uo no Mi, lo combinaría con una de sus espadas en lugar de ingerirlo él mismo. Ha habido casos pasados de objetos inanimados que han sido "alimentados" con Fruta del Diablo.

Por lo que hacer que Zoro alimente una espada tiene sentido, cuando uno considera que quiere ser conocido por sus habilidades entrenadas en lugar de cualquier otra cosa. Preferiría apostar su reputación por poseer un Objeto Zoan y trabajar con él como socios sin dejar de ser un poderoso espadachín por derecho propio.

Entonces, aunque Zoro y Kaido comparten muchos rasgos de personalidad, parece que no querría terminar siendo un monstruo imparable e imposible de matar que se aburre de la vida, como Kaido en el exitoso manga One Piece.

