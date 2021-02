One Piece revela nuevos resultados para su encuesta de popularidad

La serie One Piece anunció los resultados provisionales de su primera encuesta mundial de popularidad de personajes en una transmisión en vivo el sábado (horario en Japón). La clasificación general de los 10 primeros es la siguiente:

Monkey D. Luffy Roronoa Zoro Sanji Trafalgar Law Portgas D. Ace Nico Robin Nami Sabo Boa Hancock Shanks

Se puede acceder a las clasificaciones completas, junto con las clasificaciones en cada región importante del mundo, a través del sitio web oficial. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el archivo o video de transmisión en vivo:

¿De qué trata la encuesta de One Piece?

El sitio web oficial en inglés de la encuesta describe el proyecto de la siguiente manera: “¡Prepárate, es hora de votar! ¿A quién elegirás del tesoro de personajes de One Piece para que sea tu ichiban, tu número uno? ¡Los elegidos se reunirán en este mismo lugar, cada uno de ellos representando valores y creencias únicos de fans de todo el mundo!"

El sitio de One Piece agrega lo siguiente: "¡La sensación internacional y el manga japonés más vendido de todos los tiempos One Piece ha alcanzado otro hito con la publicación de su capítulo número 1000! Lo celebramos preguntándole al mundo: ¿Quién es tu ichiban. Elegir solo un personaje no será fácil…”

Al parecer puedes considerar que tu ichiban (personaje favorito) es el más fuerte, el más lindo o el más amable; pues al final la elección es solo tuya. Para votar debes tomar tu teléfono o “incluso un sobre” según dice el equipo de la franquicia creada por Eiichiro Oda.

Aún puedes elegir a tu personaje favorito de One Piece

La votación se extenderá hasta el final del 28 de febrero (hora estándar de Japón), y puedes emitir un voto por día, por lo que todavía hay tiempo para asegurarte de que tu personaje favorito de One Piece suba en la clasificación. Este corte de resultados destacó al carismático Capitán de los Piratas Sombrero de Paja, Monkey D. Luffy.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!