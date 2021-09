One Piece revela el género de Yamato y los fans abren debate

Cuando se trata de One Piece, la serie ha existido lo suficiente como para hacer flotar a cientos de personajes, si no miles. Algunos de los héroes han aportado una diversidad tan demandada al manga, y parecía que Yamato era uno de esos héroes.

Después de todo, el personaje estaba convencido de que eran un hombre como Kozuki Oden, pero un nuevo informe ha arrojado grandes dudas sobre su identidad de género. Todo salió a la luz esta semana gracias a los informes del nuevo conjunto de Vivre Card de Eiichiro Oda.

Fue allí donde los fanáticos aprendieron toneladas de información nueva sobre los Piratas Bestia y los nuevos aliados de Luffy. Eso significa que a Yamato se le dio su propio colapso. Por otra parte, La Verdad Noticias informó que el manga 1020 presenta la Akuma no Mi de Yamato.

¿Qué género es Yamato?

Según los informes, Eichiro Oda confirmó que Yamato se identifica como mujer. En este momento, el conjunto de Vivre Card no es público, pero se han encontrado supuestos atisbos en línea. Los sitios de admiradores notorios como Soul_StormOP se apresuraron a traducir lo que pudieron encontrar, y así es como los fanáticos se enteraron de esta actualización de género.

El lenguaje exacto utilizado para describir a Yamato no está claro en este momento, por lo que puedes tomar esto con una pizca de sal hasta que la tarjeta se generalice. Como puedes imaginar, esta actualización ha provocado un debate sobre Yamato, y esto no es nada nuevo. La identidad de género del personaje ha sido cuestionada una y otra vez.

¿Quién es Yamato en One Piece?

(Foto: Toei Animation) Yamato pronto debutará en el anime

Yamato es hijo de Kaido y si bien el líder de los Piratas de las Bestias dijo que tenía un hijo, los fanáticos estaban confundidos cuando Yamato debutó llamándose a sí mismo Oden, y se refirieron firmemente a sí mismo como tal.

Nuestros héroes no prestaron atención al género de Yamato una vez informados, pero la nueva actualización de Oda está cambiando todo eso. Entonces, por ahora, esperaremos y veremos cómo el manga resuelve las cosas una vez que termine la Guerra por Wano.

Si aún no estás familiarizado con Yamato, bueno, siempre puedes ponerte al día con el manga en la aplicación MANGA Plus de Shueisha. También se puede leer desde el principio hasta su capítulo actual a través de la biblioteca en línea de Viz Media.

Pronto, el anime presentará a Yamato por primera vez este mes, y los fanáticos están comprensiblemente entusiasmados con toda la terrible experiencia. Puedes ver el anime One Piece en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!