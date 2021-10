One Piece manga capítulo 1029, spoilers y fecha de estreno confirmada

Los fanáticos de One Piece de todo el mundo se sentirán decepcionados al saber que el capítulo 1029 de la exitosa serie de manga se ha retrasado, pero ahora se ha confirmado una nueva fecha de lanzamiento.

Esta semana, se reveló más información sobre la próxima serie de live acion de Netflix con el showrunner Steven Maeda llegando a Ciudad del Cabo para filmar. Sin embargo, será un fin de semana bastante lento para los fanáticos de la icónica franquicia, con la confirmación de que tanto el manga como el anime se han retrasado.

Entonces, ¿por qué se retrasó el capítulo y en qué fecha regresará para su lanzamiento semanal? La Verdad Noticias te comparte todos los detalles a continuación. También te recordamos que ya hay actualización para ver el anime One Piece episodio 996 en línea.

Fecha de estreno One Piece manga capítulo 1029

(Foto: Shueisha) Fecha de estreno y horarios para leer el capítulo 1029

El capítulo 1029 está programado para estrenar en todo el mundo el domingo 24 de octubre de 2021 a las 9 am (PDT) a través de VIZ Media o MANGA Plus. Se espera que los nuevos capítulos estén disponibles en español en los siguientes horarios internacionales:

Hora del Pacífico: 9 AM (PDT)

Hora del este: 12 PM (EDT)

Hora británica: 5 PM (BST)

Hora europea: 6 PM (CEST)

Hora de India: 9.30 PM

Hora de Filipinas: 12 AM (PHT)

Hora de Australia: 1.30 AM (ACST)

Ni el equipo del departamento editorial de Weekly Shonen Jump, ni el personal de producción de Eiichiro Oda han confirmado una razón por la que el capítulo se ha retrasado. Sin embargo, la exitosa serie tiene el hábito de tomar "descansos cortos cada cinco capítulos aproximadamente".

Lo anterior le da tiempo a Oda para optimizar por completo cada capítulo individual y al mismo tiempo le brinda un merecido tiempo fuera de la escritura. Te recordamos que tanto VIZ Media como la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha, ofrecen el primero y los últimos tres capítulos de forma gratuita. Pero para acceder a todo el catálogo se necesitará una cuenta premium.

Spoilers del manga shonen capítulo 1029

En el momento de escribir este artículo, no se han filtrado en línea spoilers de los escaneos sin procesar, pero se espera que esto ocurra luego del retraso del próximo capítulo. Se espera que las primeras filtraciones de los escaneos sin procesar del capítulo comiencen a circular en línea a partir del miércoles 20 de octubre.

En otras noticias, el nuevo episodio 996 del anime saldrá el domingo 24 de octubre y los fanáticos podrán ver el anime One Piece en Crunchyroll. Esto no retrasará al episodio 1000, que se programó para el 21 de noviembre. Finalmente, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y Demon Slayer ahora son considerados los nuevos “tres grandes” de Shonen Jump.

