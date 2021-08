One Piece manga 1022 pospone su estreno por 2 semanas

A los fanáticos del manga de One Piece les encantó la pelea de Robin y Black Maria en el capítulo anterior, y ahora, todos están esperando que salga el capítulo 1022. Bueno, aquí en La Verdad Noticias está todo lo que sabemos sobre el calendario de lanzamientos del próximo capítulo.

Con más de 1000 capítulos publicados, la obra creada por Eiichiro Oda es una de las series de manga con mayor duración de todos los tiempos. Millones de lectores aman a los personajes y la serie de anime también es de las favoritas.

El manga en sí mismo es espectacular, pero el estudio de animación Toei Animation hace un trabajo increíble animando la historia de Monkey D. Luffy. Al igual que la adaptación de anime, el manga también sigue un calendario de lanzamiento semanal. Y esta semana, se confirmó un descanso de 2 semanas.

One Piece manga 322 fecha de estreno

Al escribir este artículo, el capítulo 1022 está programado para lanzarse el domingo 22 de agosto de 2021. El sitio oficial de Shonen Jump confirmó la fecha de lanzamiento anterior, por lo que puedes esperar que el capítulo salga sin más demoras en la fecha acordada. A continuación, te compartimos los horarios de publicación.

Hora del Pacífico: 9:00 AM

Hora central: 11:00 Am

Hora del este: 12:00 PM

Hora británica: 5:00 PM

Hora europea: 6:00 PM

¿Dónde leer el manga gratis?

(Foro: Shueisha) Puedes leer el manga en Viz Media

Viz Media es el destino principal para que leas todos los capítulos. Además de eso, Manga Plus te ofrece los últimos tres y los primeros tres capítulos que puedes leer de forma gratuita. Viz también le permite leer los últimos tres capítulos de forma gratuita. Sin embargo, necesitas la membresía de Shonen Jump para desbloquear el resto.

Los fanáticos desperaban que el próximo capítulo saliera este fin de semana, pero la revista Weekly Shonen Jump está en un descanso esta semana. Es decir, tendrás que esperar una semana más para leer el capítulo 1022 del manga One Piece en Manga Plus. Antes te compartimos que, el manga 1020 presenta la Akuma no Mi de Yamato.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!