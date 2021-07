One Piece manga 1019, fecha de estreno, spoilers y dónde leer

Los escaneos de One Piece manga 1019 revelaron muchas cosas interesantes sobre Yamato, incluida la razón detrás de su decisión de no hacer presente su fruta del diablo y su forma híbrida.

Los fanáticos que esperan ansiosamente el lanzamiento oficial del capítulo 1019, pueden echar un vistazo al próximo capítulo gracias al nuevo conjunto de escaneos sin procesar y un resumen cortesía de “Redon” y otros expertos de la comunidad.

Los escaneos brindan a los fanáticos el primer vistazo a la hermosa forma híbrida de Yamato. A continuación, La Verdad Noticias te comparte spoilers, fecha de estreno y el sitio oficial para leer el manga de Eiichiro Oda en español.

One Piece manga 1019, la forma híbrida de Yamato

Foto: Shueisha - Yamato vs Kaido al final de One Piece manga 1019

Resulta que el hijo de Kaido tiene un par de orejas largas y puntiagudas, junto con un par de cuernos en la frente. Su cuerpo parece estar cubierto de pelo, al igual que Carrot cuando se transforma en su forma Sulong. Además, sus manos son más grandes y parecen garras. Sus piernas también parecen las de un animal.

Curiosamente, el fuego envuelve el cuerpo y el cabello de Yamato. Según Redon, es lo mismo que el humo que los fanáticos ven alrededor del cuerpo de Luffy cuando usa su forma Gear 4. El fuego también sale de los codos y las rodillas de Yamato. En cuanto a su rostro, tiene hocico y dientes afilados.

Hasta ahora, todavía no hay un nombre oficial para la forma híbrida de Yamato. Algunos fanáticos creen que es el modelo Byakko o el modelo Kirin. Antes de que ocurriera la transformación de Yamato, Kaido habló con él. Aparentemente, el gobernador general del Reino Animal reconoció la fuerza de su hijo.

Los fanáticos también aprenderán en One Piece manga 1019, que Kaido nunca planeó darle el Akuma no Mi a Yamato. Según Yamato, comió la fruta del diablo porque tenía hambre en ese momento. También le dijo a su padre que tenía muchas ganas de ir al mar. Sin embargo, debido a que consumió la fruta del diablo, ya no podía nadar.

Foto: Shueisha - Yamato en su forma híbrida

Otra razón por la que aún no ha perseguido su sueño es que Kaido le puso esposas explosivas en ambas muñecas. Estas esposas explotarán una vez que ponga un pie fuera de Wano Kuni. Sin embargo, parece que la razón principal por la que Yamato aún no ha zarpado es que quiere luchar por Wano.

One Piece prepara una gran batalla para Yamato y aquí el guerrero le dice a Kaido: "Si no lucho por este país, no tengo derecho a llamarme Oden". Mientras tanto, el próximo capítulo también ofrecerá actualizaciones sobre la pelea entre Sanji y Queen the Floor.

Los spoilers también mencionan que Sanji cree que Franky querría saber sobre la tecnología que usa Queen. Los fanáticos también recibirán actualizaciones sobre la condición de Zoro en One Piece manga 1019.

Parece que los Minks tendrán que apuñalarlo con tanta fuerza para atravesar los vendajes colocados por Sanji. Los spoilers de One Piece revelan que Zoro se asusta y los fanáticos piensan que esto podría deberse a que tiene miedo a las agujas o inyecciones.

En cuanto a Luffy, parece estar bien después de que la tripulación de Law lo encontró. Sacan agua del capitán de los de Sombrero de Paja y se preguntan qué medicina darle. Sin embargo, antes de que puedan hacerlo, Luffy grita: "¡carne!" Después de su dura batalla con Kaido, Luffy obviamente tiene hambre.

Fecha de estreno y dónde leer One Piece 1019

One Piece manga 1019 está programado para lanzarse el domingo 18 de julio. Puedes leer el manga de Eiichiro Oda (en español y gratis los últimos tres capítulos) en la aplicación oficial MANGA Plus de Shueisha. También puedes ver la legendaria adaptación de anime en Crunchyroll.

