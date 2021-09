One Piece live action de Netflix confirma la conexión de Romance Dawn

Netflix aparentemente es todo en lo que respecta a la creación de adaptaciones de anime de acción en vivo. Este otoño nos brinda Cowboy Bebop protagonizado por John Cho como el cazarrecompensas intergaláctico Spike Spiegel, y hoy tuvimos la oportunidad de echar un primer vistazo al guión del episodio uno One Piece live action.

Listo para aterrizar con diez episodios improvisados, el guión del primer episodio revela una conexión impactante entre la adaptación de Netflix y la primera iteración del mundo de los Piratas del Sombrero de Paja que fue creado por Eiichiro Oda muy temprano en la carrera del mangaka.

Romance Dawn fue originalmente escrito y dibujado por Oda como un "primer borrador" para la serie que se convertiría en One Piece, con Monkey D. Luffy en el papel del protagonista pero cambiando una serie de elementos importantes en la franquicia Shonen. Te recordamos que el manga One Piece está disponible en MANGA Plus.

Conexión One Piece live action y Romance Dawn

Logo de One Piece live-action de Netflix (Foto: Twitter)

Al recibir una primera adaptación de anime en 1999, parece que la próxima serie de acción en vivo de Netflix está rindiendo homenaje a la historia al titular el primer episodio de su guión como "Romance Dawn".

Aunque todavía no hay detalles sobre el casting del live action, está claro que el servicio de transmisión está haciendo todo lo posible cuando se trata de llevar la historia de los Sombrero de Paja a una nueva audiencia.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que One Piece live action de Netflix comparte el primer vistazo al guión y logo. De esta forma, se confirmó que el título de la introducción será Romance Dawn, vinculando la serie a la historia preliminar que intentó establecer el mundo de Grand Line y el viaje de Luffy para convertirse en rey de los piratas.

¿Cuántos capítulos de One Piece hay en Netflix?

Durante septiembre de 2021, Netflix tiene disponible 130 capítulos del anime One Piece. Estos conforman las 4 sagas de la serie: El mar del Este, La Gran Ruta Marítima, Chopper en la isla invernal y El reino de Alabasta.

Los primeros diez episodios One Piece live action probablemente verán un puñado de Sombreros de Paja reunidos bajo el estandarte de Luffy, aunque con el anime cerca de llegar a su episodio milésimo, la adaptación de Netflix tendrá un largo camino por recorrer antes de estar al día.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!