One Piece lanzará un libro de cocina inspirado en Sanji ¡Genial!

Los Piratas de Sombrero de Paja están formados por algunos de los más grandes espadachines del mundo de Grand Line en One Piece, pero sería difícil encontrar un cocinero mejor en cualquier otro equipo que Sanji.

Ahora, parece que Sanji y One Piece lanzarán un libro de cocina a finales de este año. Desafortunadamente, los fanáticos de la épica historia de Shonen de Eiichiro Oda no obtendrán recetas para crear sus propias Frutas del Diablo; así que no esperen superpoderes similares al cuerpo de goma de Luffy o la capacidad de Kaido para transformarse en un dragón volador.

One Piece y el recetario de Sanji

Viz Media compartió la gran noticia de One Piece a través de su cuenta oficial de Twitter de que “One Piece: Pirate Recipes” aterrizaría este otoño, brindando a los fanáticos la oportunidad de preparar los platos favoritos de los Piratas del Sombrero de Paja en sus propios hogares:

La Verdad Noticias informó anteriormente, que los piratas de One Piece ciertamente son fanáticos de la comida. Este libro de cocina se lanzó en 2012, pero se vendió significativamente bien con este próximo lanzamiento que marca la primera vez que llega a programas de América del Norte.

La lista de alimentos que los fanáticos podrán ver en esta próxima publicación incluirá el salteado para llevar de Gin's, la sopa increíblemente horrible (excelente), el favorito de Luffy: carne en el hueso, la fruta especial de Sky Island y los sándwiches Split The Booty, por nombrar unos pocos.

Sanji ha estado junto a los Piratas de Sombrero de Paja desde el principio de la franquicia One Piece, llegando como el quinto miembro de la tripulación de Luffy. Si bien sus habilidades culinarias pueden hacer el trabajo de mantener alimentados a los de Sombrero de Paja mientras viajan por el mundo, su destreza en la lucha ciertamente los ha ayudado mucho más.

Zoro, Luffy y Sanji - One Piece

En el Arco de Wano en One Piece, se ha quedado en un segundo plano frente a muchos de los otros miembros de la Peor Generación, ya que todos se unen para intentar liberar a la nación aislada de las garras de Kaido, Big Mom y decenas de Piratas Bestia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!