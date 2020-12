One Piece hará épico crossover con varios personajes de series de la Shonen Jump

En preparación para el capítulo 1,000 del manga de One Piece se ha revelado que la Weekly Shonen Jump ha revelado publicará un épico crossover con TODOS los personajes principales de las series actuales que aparecen en la revista.

En el pasado One Piece ha realizado crossovers con series consagradas de la Shonen Jump como Dragon Ball y Toriko.

Este crossover, que rápidamente ha sido comparado por los fans de One Piece con la reunión de personajes que significó la película Avengers: Infinity War de Marvel, llegará en un capítulo especial según la filtración realizada por la cuenta de Twitter: Shonen Jump News - Unofficial.

De ser así significa que Luffy y el resto de la tripulación de One Piece cruzarán camino con populares personajes de la Shonen Jump como Senku de Dr. Stone, Deku de My Hero Academia y Asta de Black Clover entre otros durante el crossover.

La historia de los crossovers de One Piece

Cabe recordar que este no es el primer crossover que realiza One Piece con personajes consagrados en la Shonen Jump. En 2006 llegó el manga ‘Cross Epoch’ reuniendo a One Piece con Dragon Ball en una colaboración hecha por Eiichiro Oda y Akira Toriyama. En 2011 llegó otro manga que reunió a los personajes de One Piece, Dragon Ball y Toriko titulado ‘The True Food! Devil Fruit!!, el cual fue adaptado al anime en 2013.

De confirmarse, este crossover sin duda será un evento épico no solo para los fans de One Piece sino de las series actuales de la Shonen Jump. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la confirmación del capítulo especial de esta serie para traerte lo más reciente.

