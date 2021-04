One Piece hace un emotivo retroceso a la primera temporada

One Piece sigue siendo una de las series más queridas que jamás haya salido de Japón, y continúa atrayendo nuevos fanáticos día a día. Después de más de veinte años en el aire, el anime de Eiichiro Oda nunca ha sido más emocionante gracias a la saga Wano Country.

Si viste el episodio más reciente del programa de anime, sabrás por qué los fanáticos están especialmente emocionados con el arco. Todo se reduce al episodio 968 y un pequeño flashback de la primera temporada.

El anime registró a Gold D Roger y Kozuki Oden esta semana en medio de su última transmisión. One Piece sin duda ha estado ocupado revisando al Rey Pirata con un arco realmente especial, y cerró con una canción muy familiar.

Gol D Rogen en One Piece - Episodio 968 (Foto: Toei Animation)

¿Puedes adivinar cuál era la canción? Bueno, si pensabas que era "Memories", ¡estarías en lo cierto! El tema final de la primera temporada de anime se repitió en el episodio 968 para sorpresa y deleite de todos los fanáticos de Luffy.

La canción no solo hizo llorar gracias a su letra, sino que también provocó una seria nostalgia entre los fans. Entonces, si no le has echado un vistazo al episodio 968, ¡querrás ponerte al día con este arco lo antes posible!

La Verdad Noticias te comparte algunas reacciones al regreso de la canción a continuación, y parece que los internautas todavía están emocionados por la sorpresa. ¿Qué más regalos nos dará Eiichiro Oda durante los próximos cinco años de la serie?

"Las memorias seguirán por siempre"

"Soy demasiado viejo para llorar... Esto es muy nostálgico"

Ver anime One Piece en línea

Los fanáticos que deseen ver el anime de One Piece de forma legal y gratuita (con publicidad) pueden hacerlo en Crunchyroll o Funimation con opciones de doblaje. Netflix también es una opción, pero no tiene todos los arcos del programa. Finalmente, se puede leer el manga original directamente en MANGA Plus.

