One Piece finalmente revela cómo Zoro obtuvo originalmente sus espadas

One Piece sigue siendo un campeón invicto en lo que respecta a la serie shonen, y su manga lo demuestra cada semana. Eiichiro Oda ha creado un mundo vertiginoso lleno de aventuras, y Roronoa Zoro se ha convertido en el foco de atención últimamente para nuestro deleite.

Con la llegada de un nuevo capítulo de manga, por fin se ha respondido una pregunta de larga data sobre el espadachín. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de One Piece a través de MANGA Plus y VIZ Media.

¿Qué pasó en One Piece manga Capítulo 1033?

Para aquellos que se pusieron al día, el Capítulo 1033 debutó con Zoro a la cabeza, y los fanáticos vieron continuar su pelea con King. Mientras lo hacía, se muestran algunos momentos invisibles del pasado de Zoro, y los fanáticos pueden ver cómo el niño obtuvo sus espadas hace tantos años.

Después de todo, los fanáticos recordarán que Zoro no tenía espadas a su nombre cuando era niño. Cuando vino a desafiar a Kuina en el dojo, vino armado con dos espadas impresionantes, pero nadie sabía de dónde venían. Ahora, sabemos que las dos espadas vinieron del viejo herrero de la aldea, y el hombre resultó ser una leyenda en Wano.

El herrero no era otro que Shimotzuki Kozaburo, un renombrado herrero de Wano que huyó del país tras la muerte de Oden. Escondido bajo una nueva identidad, el herrero se instaló en East Blue y tenía una familia, ya que Kuina era su nieta.

Zoro terminó formando un vínculo extraño con Shimotsuki, y esto finalmente entró en juego. Después de todo, el espadachín está usando Enma, que se dice que es la espada más grande jamás hecha por el anciano. Y ahora, Enma y Zoro deben evaluarse mutuamente mientras King espera con bastante impaciencia a un lado.

Dado el vínculo de Zoro con Shimotzuki, parece que el luchador está destinado a empuñar a Enma, pero la espada maldita no será domesticada tan fácilmente. Como un bronco, Zoro debe romper la espada y encontrar la manera de complementar su personalidad con su icónico estilo de lucha.

Es bueno que nuestro héroe piense rápido en la batalla o este tira y afloja podría significar su muerte. Pero como todos sabemos, Zoro no caerá hasta que domine a Enma y elimine a King para siempre. En otras noticias, el Capítulo 1032 revela la amenaza más fuerte de Wano.

¿Cuántas espadas a tenido Zoro?

Foto: Toei Animation - Roronoa Zoro

Actualmente, se sabe que Zoro ha tenido 7 espadas en One Piece, todas ellas katanas, y ha pedido prestadas brevemente otras espadas y armas cuando es necesario. Debido a su estilo Santoryu, generalmente posee tres espadas a la vez. Para más información, te dejamos una explicación de todas las Katanas nombradas de Zoro.

